美战机在叙击落伊朗制无人机

【英国广播公司网站6月21日报道】美国官员说，一架美国飞机在叙利亚南部击落了支持叙利亚政府的部队使用的一架伊朗制无人机。官员说，这架无人机被认为配备了武器，对美国领导的联军地面部队造成了威胁。但俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫说，这一行动相当于“与恐怖主义串通”。此前，美国在上周日击落了一架叙利亚战机，本月早些时候则击落了另一架无人机。
美军的一份声明说，F-15战机是在当地时间周二凌晨零点三十分在坦夫东北部将无人机击落的。坦夫是美国领导的联军的一个前哨。这一事件凸显了该地区愈发紧张的局势。目前争夺叙利亚东部的战斗仍在继续。军方官员对美国有线电视新闻网说，被击落的无人机是伊朗在2012年推出的“目击者”-129型无人机。伊朗方面称该机型的航程可达2000公里，能携带炸弹和导弹。“它们对我们的地面部队造成了威胁，”法新社援引美国官员的话说，“它们的路线正朝着我们的人过来，要投放弹药。”
【法新社贝鲁特6月20日电】官员说，一架美国战机周二在叙利亚击落亲叙利亚政府部队操控的一架伊朗制无人机。此事令国际社会对双方不断加剧的紧张关系越来越担心。几天前，一架美国战机在叙利亚北部击落一架叙利亚政府军战斗机，这引发了俄罗斯的强烈反应。联合国秘书长古特雷斯警告说，这两起事件有可能“非常危险”，可能导致叙利亚战争升级。
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