中美外交安全对话成新平台 成果令人期待

境外媒体称，中国和美国的高级官员21日展开外交安全对话。
据美军新闻处网站6月21日报道，美国国防部一名高级官员21日对记者说，在首轮美中外交安全对话中，国防部长詹姆斯·马蒂斯将与中国官员就朝鲜问题等广泛的战略议题展开讨论。
美国国防部负责亚太安全事务的高级官员戴维·赫尔维说，此次对话意义重大。
赫尔维在吹风会上说，此次对话将会聚美中两国的外交和国防高官，他们将重点讨论对美中关系、地区以及世界而言最重大的问题。他说：“马蒂斯部长已经表示，他希望加强并改善美中军事关系。”
赫尔维告诉记者，此次对话的议题还将包括：海上安全、打击伊拉克和叙利亚的“伊斯兰国”组织、探索改善沟通的切实可行的办法以增进理解并降低风险。
据埃菲社6月20日报道，中国官方消息20日指出，中方愿与美方共同努力，推动将于21日在华盛顿举行的首轮中美外交安全对话取得“积极成果”。
中国国务委员杨洁篪将同美国国务卿蒂勒森、国防部长马蒂斯共同主持对话。中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长房峰辉等将参加对话。
中国外交部发言人耿爽在20日的例行记者会上表示，关于朝核问题，中方坚持半岛无核化，坚持通过对话协商和平解决有关问题。希望有关各方共同推动半岛核问题的妥善处理和解决。中方愿与美方及有关各方就此保持沟通与合作。
耿爽说，在中国和东盟国家的共同努力下，南海形势趋稳向好，南海问题重回谈判磋商和平解决的正确轨道。
他说，在反恐方面，希望双方本着相互尊重、平等互利的原则，就共同关心的反恐问题交换意见、拓展合作。
香港《南华早报》网站6月21日发表文章称，中国和美国的高级官员21日将展开外交安全对话。这次对话将进一步为两国缓和紧张局势、同时为特朗普11月访华的准备工作设定基调。
文章称，在全球挑战日益增加的形势下，这一新的对话成了一个平台，让世界最大的超级大国和崛起的大国能够密切讨论一些双方关切的问题，包括在反恐问题上的合作。
在华盛顿举行的中美外交安全对话开启了两国间思想和观点交流的高层机制，代替了奥巴马政府时期中美战略与经济对话。
文章认为，以前的战略与经济对话常被批评为仪式性过强，没有成为在大量参与官员中产生共识的有效工具。
美国代理助理国务卿董云裳说，外交与安全对话可能会在下半年再举行一次。
文章认为，这一会谈不太可能产生朝鲜核危机的解决方案，或者解决南中国海的纠纷。不过，会谈可能有助于培养两国在其他领域的更多合作。
董云裳说，部长级会议不会有联合声明，不过会发布某种形式的媒体声明或情况说明书。
另据俄罗斯《独立报》6月20日报道，美中两国高级官员将在外交安全对话上首先讨论朝鲜核问题。
俄罗斯科学院远东研究所高级研究员亚历山大·拉林指出：“双方都清楚，必须消除不确定性。因此，他们将进行一系列谈判。”
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