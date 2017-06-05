英国《金融时报》网站5月31日刊发英国前驻缅甸大使马克·坎宁的文章《缅甸权衡与中国的基础设施和战略关系》称，皎漂深水港所有权和一系列水电项目可能决定中国与缅甸的合作方式。有人猜测，缅甸会把皎漂港的控制权让给中国，同时取消部分有争议的水电项目。但事实上，关于皎漂港的决定不一定要以牺牲缅甸的供电能力为代价。
坎宁称，中国为参加“一带一路”论坛的东盟国家领导人展示了一场引人注目的演出。与会的政治家们清晰无误地接收到了中国想要传达的信息——“一带一路”计划给他们的国家带来的好处将与中国完全一样。
令人奇怪的是，不久前，在“一带一路”计划中作用尚不明确的东盟国家是缅甸。而这个国家从现代丝绸之路承诺的基础设施中获得的好处可能是最大的。
坎宁称，缅甸不再被制裁所孤立。但是它在一个重要的方面仍是半孤立的：几十年来基础设施方面的投资不足使其无法充分得益于处在印度和中国之间的地理位置。“一带一路”会将这些关键节点连接起来吗？
坎宁认为，未来几周和几个月的两项重要决定可能会决定中国和缅甸的合作方式。第一个决定关系到缅甸皎漂深水港的所有权。石油和天然气通过以这个港口为起点的两条长770公里的并行管道从缅甸输送到中国。这些管道将大大降低中国对从中东和非洲出发、经马六甲海峡、在漫长航行后到达中国的油轮的依赖。不仅节省了时间、金钱，而且增加了安全性。因此中国对皎漂港的兴趣是战略性的。对缅甸政府来说，允许这样的外国投资是有争议的，但同时也很有诱惑力——尤其是如果能吸引中国更广泛的投资、使缅甸与邻国市场连通的话。
坎宁称，缅甸事实上的领导人昂山素季面临的第二个重大决定是，如何处理缅甸境内中国支持的一系列水电项目。抗议者要求取消这些水电项目。
坎宁称，有人猜测，缅甸会把皎漂港的控制权让给中国，同时取消部分有争议的水电项目。但是鉴于缅甸70%的人口所在的地区仍未连接到电网，甚至仰光这样的大城市仍几乎每天都会停电，拒绝外国对缅甸丰富的水电潜力如此大规模的投资真的符合缅甸的利益吗？
坎宁指出，缅甸的水电潜力是无限的，迄今为止该国的水电潜力仅利用了3%。
坎宁称，缅甸可以坚决要求重新评估现有的协议，把缅甸的能源需求放在首位，而不是在取消大坝项目的同时给予中国皎漂港的控制权。
坎宁认为，在皎漂港问题上的决定不一定要以牺牲缅甸的供电能力为代价。缅甸供电能力的发展与其融入更广泛的“一带一路”贸易和发展网络应该是互补性的、而不是对抗性的目标。
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