欧美“离婚”给俄中提供机会

俄新社5月30日发表经济学家伊万·丹尼洛夫的文章《默克尔提出离婚，分手费3300亿欧元》称，美国和欧盟在地缘政治上的离婚，将为俄罗斯和中国创造更多推动自身利益的空间和机会。
文章称，在与美国总统特朗普进行过显然不成功的交流后，德国总理默克尔表示，“我们能够完全依靠他人的时代在某种程度上结束了，欧洲人应当用自己的双手担负自己的命运”。事实上这更像是默克尔决定发出与美国“在地缘政治上离婚的声明”。默克尔不仅与特朗普性格不合，而且他们对欧洲应在21世纪的全球化政治中占据什么位置的看法也不一致。
默克尔提出，欧盟应当力求维持与美国和英国的友好关系，但继续以离婚作比喻，这非常像结束家人关系后“仍是朋友”的传统愿望。跨大西洋团结出现危机有着复杂的起源，其组成部分可划分成意识形态和经济。遗憾的是，意识形态因素在专家和社会讨论中受到的关注过大，因此应当尤其关注经济原因。现实表明，会计报表往往是西方伙伴任何意识形态的主要源头。
文章称，欧盟领导人和特朗普总统在主要问题上的意见明显不一致，其中一个有着明确的价格——一年3300亿欧元。
这个数字相当于2015年欧盟国内生产总值（GDP）的2%，“北约拨款”和“防务开支”——这些都是委婉的说法，实际上是支付给美国军工业和五角大楼的费用。对欧洲人来说，这不仅是钱的问题，还在于美国新的领导层试图得到贡赋，而不是出售保证欧洲安全的服务——哪怕以过高的价格。特朗普不愿清楚地肯定华盛顿忠于北约宪章中的第五条，即如果有成员国受到攻击，北约必须集体回应。这引发了欧美专家界的真正恐慌。
美国《外交政策》杂志专栏作者道出了学者们对美国总统行为的反应：“特朗普对第五条避而不谈——这是对整个北约的攻击。”如果从欧洲人的角度看待局势，美国建议他们一年支付3300亿欧元，却不打算给予任何安全担保，如果是这样，那么他们将不得不依靠自己独自处理。
文章称，在此背景下尤为迫切的是研究组建全欧军队的构想，这一点欧盟委员会主席容克早就提出过。欧盟会找到足够多人支持将3300亿欧元花在自己身上的想法。同样显而易见的是，华盛顿绝不会喜欢这个想法。这个冲突显然不足以挑起货真价实的地缘政治离婚，不过随着特朗普出现在白宫，美国和欧盟关系中的冲突层出不穷。
文章称，美欧关系中的严重刺激因素之一是美国总统企图侵犯德国汽车制造商。特朗普威胁增加德国汽车公司进入美国市场的难度。尽管特朗普政府否认他在与德国人面对面谈判时以此作为威胁，但在这种情况下相信媒体的说法是有原因的，美国总统今年1月就公开发出过类似的威胁。
文章称，并非只有默克尔认为，与美国过于亲近的地缘政治关系已然不符合欧盟的利益。在最近一次的达沃斯论坛上，欧元集团主席杰伦·戴塞尔布卢姆在接受《纽约时报》采访时称，在与美国关系复杂的情况下，中国成为“欧盟重要朋友”这一角色的强大争夺者。他强调，“在投资方面中国在欧洲的参与程度已然很高并且愈发广泛，如果你推开自己的朋友，那么就不要惊讶他们会寻找新朋友”。
文章称，在美国公开勒索和敌对的背景下，中国的投资和全球化项目“一带一路”对欧盟而言，的确很有吸引力。
文章认为，不要期待欧盟和美国间的地缘政治离婚会快速明了地进行，太多东西牵扯着大西洋的两岸，因此欧盟远离美国或需要漫长的时间。
文章还指出，美国和欧盟离婚对俄有利，这在地缘政治方面提供了一定机会，并且为俄罗斯和中国创造了空间。如果欧盟和美国花费精力互相竞争并互相使绊，那么从长远来看，这将令俄更容易在遭遇西方阻力的地方推动自身利益。
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