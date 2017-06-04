新加坡专家点评美国防长马蒂斯“香会”讲话

新加坡6月3日电，美国国防部长马蒂斯首次在香格里拉对话会上亮相，并在3日的全体会议上讲话。新加坡国立大学亚洲与全球化研究所所长黄靖当天接受中新社记者专访，对马蒂斯的讲话进行了点评。
黄靖说，马蒂斯的通篇讲话提到中国大约20次之多，涉华内容在他讲话中所占篇幅也是不少的。无论马蒂斯对中国如何评价，都说明一个事实，那就是中美关系是最重要的双边关系，维护健康稳定的中美关系对大家都有利。
黄靖也表示，马蒂斯在讲话中认为中美两国在朝核问题上有共同的利益，共同的目标，这是正面积极的表态。黄靖提醒人们注意，马蒂斯在谈及朝鲜半岛局势时没有谈到战争，而是表示用合作的途径来解决有关问题。
黄靖说，马蒂斯在讲话中也重申了美国在一些焦点问题上的既有立场，如在南海问题上继续“自由航行”、“遵守规则”等。另外马蒂斯也表示要加强同亚洲国家的联系，特别是与盟友的关系，这是由于特朗普就任美国总统后，相继出台多个重大决定，如退出跨太平洋伙伴关系协议(TPP)等，令相关国家对美国的信心急速下滑。马蒂斯此赴“香会”的主要意图就是要谋求恢复相关国家对美国的信心。
黄靖指出，马蒂斯当天的讲话有两大缺陷，一是外界所期待的特朗普政府亚太安全政策框架并没有推出，二是通篇讲话虽然听起来面面俱到，谈到了很多问题，但并没有具体的战略重点。
对于为何讲话中出现这两大缺陷，黄靖认为，这反映了特朗普政府缺乏团队班底、没有政策框架、难有战略共识的现实，这在马蒂斯的讲话中就显现出来了。
在法国国防部长等官员的发言中，以及多名“香会”与会代表提问环节中，都体现出对美国奉行单边主义造成影响的疑虑。
在黄靖看来，马蒂斯的讲话并没有缓解外界对美国的疑虑。这主要是由于特朗普奉行“美国第一”和单边主义，然而当前的国际秩序是以联合国和世界贸易组织、世界银行等多边机制为主导。特朗普宣布美国将退出应对全球气候变化的《巴黎协定》，就是美国为了自身利益而反对多边机制的典型案例。(中新社)
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