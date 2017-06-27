投资者重新关注“金砖国家”概念 中国最受青睐

俄媒称，金砖国家今年以来经济增速加快（南非除外），再次得到国际金融市场的关注。
据俄罗斯《权力》周刊网站6月24日报道，“金砖”这一术语是高盛投资银行首席经济学家吉姆·奥尼尔于2001年提出的，当时包括四个主要发展中国家——巴西、俄罗斯、印度和中国。2010年南非加入，金砖四国从此变成金砖五国。金砖国家最初的表现好于高盛2003年给出的长期预测。于是，高盛于2011年更新了预测，新的预测更为乐观。然而去年的预测没能成为现实，只有中国实现了预测，其国内生产总值（GDP）达到了11万亿美元。俄罗斯、巴西和印度的GDP总额比预测值低了3万亿美元。然而今年一切发生了大逆转。
报道称，专家指出，印度货币改革是对非法收入的“软充公”，使印度预算赤字减少，通胀下降。印度财政部说，货币改革启动后的头4天共收回3万亿卢比（约合450亿美元）的旧币，而发出的新币总额只有5000亿卢比。
报道称，俄罗斯在2015年经历了上世纪90年代大衰退以来最大幅度的经济滑坡，而近三个季度经济增幅出现上升势头。油价上升在这方面发挥了作用，不过俄并不能充分享受到油价上涨带来的好处，因为它还承担着石油减产的义务。2014至2015年，卢布汇率下跌，但近12个月，卢布升值15%，成为全球市场最有利可图的货币之一。
报道称，巴西经济连续8个季度萎缩，但今年一季度GDP环比回升1%。这主要是因为天气条件好，大豆和玉米收成创纪录。同俄罗斯和印度一样，巴西的通货膨胀率也出现下降。全球金融市场认为，这几个国家的中央银行会继续放宽货币政策来刺激经济增长。
报道称，中国的通货膨胀率此前一直处于低位，再加上人民币贬值，2016年该国以美元计算的GDP增幅放缓。但2017年一季度，中国不再面临通缩威胁，资金停止外流导致人民币汇率走强，GDP恢复增长。5月份中国央行外汇储备增加了240亿美元。
报道称，只有南非与其他金砖国家不同，今年一季度该国经济出现下跌。但不管怎样，如今全球金融市场又想起了这个组织。高盛银行2003年首次对金砖国家进行预测时估计，到2016年金砖四国的GDP总额将达11.6万亿美元，而事实是去年四国GDP总额已达16.6万亿美元。
据俄罗斯《权力》周刊报道，中国的GDP比高盛当初的预测值超出了一倍，巴西和印度也超过了预测值。只有俄罗斯离预测值还有些许差距。由此看来，投资者首先会关注中国。2001年金砖这一概念出炉时，中国GDP占到这个俱乐部成员国GDP总额的一半，如今已占到三分之二。
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