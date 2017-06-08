美媒称中国票房或5年内难超美国 但增速仍是全球第一

随着票房收入下滑以及人民币汇率贬值，有关中国将在今年某一时刻成为全球电影票房收入最高国家的预期已经降温，一份新的报告预计，美国可能维持票房冠军的头衔直至2021年。
美国《华尔街日报》网站6月7日刊登题为《中国或至少在五年内难以问鼎全球电影票房市场》的报道称，中国已经成为好莱坞电影公司的一个主要市场。根据普华永道的最新报告，中国严峻的市场形势抑制了此前高速增长的国内电影市场。
报道称，去年中国票房收入增长疲软的状况拖低了预期，此外中国也在整顿夸大收入的票房造假行为。目前尚不清楚这些整顿措施将在多大程度继续执行。
普华永道咨询营销部主管马修·利伯曼称，市场状况变得如此难以捉摸且不可预测，中国票房收入仍可能在2021年超越美国，但市场上的未知变量使得人们无法肯定这一判断。他表示，几个未知数令该行趋于保守看法。
利伯曼称，预计美国票房的任何预期增长都几乎完全来自于票价的上涨。而在目前的全球第二票房市场中国，其增长料将源自于电影票销量的增加。
报道称，预计未来五年中国的票房增速将高于其他任何国家。其他电影业务呈现强劲增长态势的市场有印度、尼日利亚、秘鲁和巴西。印度和尼日利亚各自以本国语言电影市场和观众为主，对美国进口影片缺乏兴趣。
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