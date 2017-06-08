五角大楼渲染中国扩张军力

五角大楼表示，中国去年部署的新型弹道导弹能携核弹头打击西太平洋地区的地面目标。
据彭博新闻社网站6月7日报道，美国国防部发布的年度中国军力报告说，“东风-26”中程导弹还能对该地区的舰船目标实施常规打击。这款导弹至少从去年9月起开始部署。
“东风-26”导弹代表了中国最新的战略进步，经过20多年预算增长，中国的军费开支已居世界第二。中国军队现代化的重点放在扩大海空打击能力上，意欲挑战美军在西太平洋地区70多年的主导地位。
中国近年开启了一场大规模的军队结构改革，把火箭部队提升为与陆军、海军和空军并列的独立军种。“东风-26”导弹加入的武器家族还包括“航母杀手”“东风-21”导弹。
报告说，中国的“晋”级潜艇（094型核潜艇）如今已经装备“巨浪-2”潜射弹道导弹，提升了其海基核威慑能力。五角大楼至少从2014年起就一直预测，中国“晋”级潜艇将携带这款导弹开展巡航。
另据美国《华尔街日报》网站6月6日报道，就在国务卿蒂勒森和国防部长马蒂斯在悉尼共同露面、蒂勒森说北京没有为稳定地区局势作出足够努力的几天后，五角大楼发布了中国军力年度报告。
报告指出，中国的军队已经迅速现代化。报告说：“中国的军事现代化瞄准那些可能使美国核心军事优势降级的能力。”
美国官员说，中国一直在投资高超音速导弹、定向能武器和空基武器等硬件。这让美军太平洋司令部司令哈里·哈里斯上将担忧。他今年4月作证时说，应当警惕这类发展。美国无法匹敌中国的高超音速导弹开发，因为《中导条约》禁止部署这类导弹。
另据路透社6月6日报道，6月6日公布的五角大楼提交给国会的一份报告显示，2016年中国发射的首颗量子科学实验卫星代表着“密码学研究的显著进步”。
该报告说：“这颗卫星的开发者宣称，它会让中国走向更安全的通信，因而它在国防方面会有‘巨大前景’。”
外媒称，五角大楼发布的年度中国军力报告指出，中国去年的国防开支超过1800亿美元。
据俄新社6月7日报道，这份报告写道：“（美国）国防部估算，中国2016年与国防有关的总开支超过1800亿美元。不过，中国国防开支仍然难以估算，主要是因为报表不透明。”
五角大楼认为，中国官方公布的军事开支不包括一些重要项目，比如外国武器采购。
另据共同社6月6日报道，美国国防部6月6日说，中国在南海的3座主要岛礁上，去年底同时进行能容纳24架战机的机库、预设阵地以及其他军事基础设施的建设工作。
五角大楼在向国会提交的中国军力报告中说：“在2016年初完成四个小型前沿基地的建设后，中国的南沙群岛前沿基地扩张计划目前正着力于该群岛面积最大的3个前沿基地的陆基能力建设。这3个前沿基地为：永暑礁、渚碧礁以及美济礁。”
报告称南沙群岛的人工岛除了民用飞机外还有军用运输机着陆，其分析认为中国今后“为加强对南海的实际控制，或许会将填海造岛设施用作军民两用据点”。
报告称：“一旦这些设施全部完工，中国将有能力在南沙群岛上部署3个歼击机团。”
报告说，在北京于2015年年底停止在南沙群岛建造人工岛后，由中国控制的7个前沿基地中均未出现大规模的填海造岛。
报告说：“2016年，中国的主要精力都花在了南沙群岛前沿基地的基础设施建设上。”
另据美联社6月6日报道，五角大楼关于中国军力的年度评估报告指出，虽然中国没有在南海占用太多新的地方来建造更多人工岛，但它已经大大加强了对现有岛礁的建设，包括扩建跑道和建造其他军事设施。中方还加大巡逻力度和执法力度，以保护这些岛礁。
和之前的报告不同，新的评估报告没有提到中国在东海和南海进行大量新的填海造岛活动。新报告重点提到中国在南沙群岛的军力集结。
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