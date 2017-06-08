一个有大野心的小国家：卡塔尔

它是全球最大的液化天然气出口国和重要的国际投资者，它孕育了阿拉伯世界最知名的电视媒体（半岛电视台），它渴望成为中东地区的文化和教育中心，它还将承办2022年男足世界杯……它就是卡塔尔。对于这个国土面积不到11500平方公里的小国来说，如此多的抱负和渴望似乎是其无法负担的。现在，野心勃勃的对外政策令卡塔尔成为席卷该地区的一场严重外交风暴的中心。
我们今天所了解的卡塔尔在很大程度上是按照谢赫哈马德•本•哈利法•阿勒萨尼的思路发展而来的。1995年，谢赫哈马德通过政变推翻其父谢赫哈利法的统治后上台执政。他利用卡塔尔丰富的石油天然气资源推进国家的现代化建设，在国际舞台上努力提高卡塔尔的影响力。
有两方面因素促使卡塔尔极为重视国家的未来发展，并为此投下重注。一方面是地理因素。卡塔尔位于波斯湾西南岸的卡塔尔半岛上，笼罩在沙特阿拉伯和伊朗这两个地区强国的巨大阴影之下。这种地理位置的制约，致使卡塔尔不得不在两大地区强者之间扮演中立角色。另一方面，1990年伊拉克军队“闪电入侵”科威特使卡塔尔领导层意识到，必须尽快提升国家的实力和国际地位。
谢赫哈马德成为卡塔尔埃米尔后，便从创建半岛电视台开始，启动了他宏大的强国计划。自1995年开始组建，半岛电视台得到了刚刚上台的谢赫哈马德的大力支持。谢赫哈马德本人为半岛电视台资助了1.5亿美元的启动资金。半岛电视台新闻频道于1996年正式开播，以西方新闻标准关注和报道海湾地区各国的争议性事件，并对除卡塔尔以外的阿拉伯国家政府进行批评。不久后，半岛电视台在卡塔尔的周边国家中引发了争议浪潮，这些国家先是对该电视台进行抵制，但后来又纷纷效仿其模式打造自己的新型媒体。
建立和发展半岛电视台是卡塔尔强国计划的重要组成部分。正是由于有王室家族作为强大后盾，半岛电视台才能发展成为阿拉伯世界乃至全世界最具影响力的电视媒体之一。卡塔尔强国计划的“轴心”是超越其自身体量的激进外交战略。在时任首相兼外交大臣谢赫哈马德•本•贾西姆•本•贸比尔•阿勒萨尼的指挥下，卡塔尔采取了冒险的对外政策，试图与盟友和敌人同时保持良好关系。
在这种外交方针指引下,卡塔尔在与美国保持紧密联盟关系(美国在中东最大的军事基地之一就设在卡塔尔)的同时,也与地区内的主要敌对国家保持着不错的关系。卡塔尔这些“危险的朋友”包括哈马斯、伊朗以及巴沙尔领导的叙利亚。
正是因为扮演着“天使与魔鬼的中间人”角色，卡塔尔成为一系列地区和国际斡旋对话活动的参与者和发起者”。华盛顿通过多哈与塔利班武装进行对话。卡塔尔发起和参与了对黎巴嫩、也门、巴勒斯坦等地冲突的调停。
但一些分析人士认为，卡塔尔侧重于奉行“支票外交”，无法帮助它获得政治和文化上的真正影响力。而卡塔尔对叙利亚反对派武装的资助和支持，使其跻身国交舞台的最前沿，但也得罪了不少邻国和盟友。（西班牙《国家报》）
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