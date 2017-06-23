章莹颖案再开发布会：警方称已采用先进设备 学生代表不满

当地时间6月22日，中国访问学者章莹颖在美已失踪13天，警方召开第二场发布会。警方称已采用先进技术寻找章莹颖，但寻找过程依然困难。
在场学生表示不满：“我们每一天都在失望，我不能仅仅告诉国内的朋友们，相信警察就好了。”
章莹颖的失踪引发众人关注，美国当地一些志愿者自发组织，寻找章莹颖的下落。
据悉，6月19日芝加哥晚7点，美国民间破案机构（Crimestopper）召开发布会，设立4万美元的悬赏来搜集各种可靠的证据和线索。这笔奖金是这个机构成立31年来，最大的一笔悬赏金。
该民间破案机构全是由志愿者建立而成的。虽然他们有过处理过绑架案的经验，但是正是因为这个案件的特殊性让他们不得不将此案划分开来。
案件的线索为数不多，而此机构也只能够动员他们的志愿者们帮忙破案。Crimestopper强调，这个悬赏金和FBI的1万美元悬赏是不同的。这个悬赏是民间机构发起的，并且保证对提供线索者匿名且保密。并且不会追查举报人的任何信息，该承诺30年有效。
悬赏发放的标准取决于所提供的信息是否导致凶手被捕。不仅是有关凶手的特征，对于受害人的信息以及位置，也会获得悬赏金。
至今，毕业于北京大学的女硕士章莹颖在美国失联已经13天了，牵动着无数人的心。失踪的章莹颖，何日能归来？
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