中国汽车制造将与美欧平起平坐

据美国《纽约时报》网站6月21日报道，福特汽车公司在中国（而非密歇根或墨西哥）制造其广受欢迎的福克斯紧凑型轿车的决定，将是中国汽车业崛起的一个里程碑。中国汽车业领导者将此举誉为期待已久的认证，表明中国的制造工厂已经变得与美国和欧洲的工厂一样高效和优质。
中国全国乘用车联合会秘书长崔东树说：“福特把生产线转移到中国，表明中国制造业的竞争力在持续增强，我们的产业供应链正在改善。”
对于美国汽车厂商来说，中国既是一个竞争挑战，也是一个利润丰厚的机遇。
中国的汽车产量已名列世界第一，年产量差不多等于美国和日本两国产量之和。长期以来，中国汽车企业一直希望开发分布于各大城市的产能未被充分利用的工厂，以便增加产量、输出过剩产品。
多年来这一直是个唐吉诃德式的梦想：这样的工厂倾向于大量生产低质量的国内品牌车辆，它们并不符合美国或欧洲消费者的要求。
但是中国正在谋求获得未来的巨大份额。包括大众、通用汽车和福特在内的许多企业，也都有把更多研发工作转至中国的计划，尤其是涉及电动汽车的研发。
中国在全球汽车市场的影响力正在日益上升。通用汽车去年开始向美国出口在华生产的别克愿景，中国某企业所拥有的沃尔沃从2015年就开始从中国向美国出口S60轿车，而凯迪拉克则从今年春季开始向美国销售在上海生产的CT6插电式混合动力汽车。
福特公司的决定将大幅提升中国的汽车出口量。福克斯将使中国对美国的整车出口量增长两倍以上。作为制造业基地，中国对底特律的汽车厂商具有强烈的吸引力。
全球汽车厂商已经在中国建立了一些汽车业最现代化的工厂。福特在杭州的一家工厂拥有650台机器人。上海一家规模小一些的通用汽车工厂拥有530台机器人，它们制造全铝车身的凯迪拉克汽车，这即便在西方也是最新和最艰巨的制造业挑战。
对于全球各大汽车品牌而言，在中国制造的汽车使用在几乎每一个方面都与西方工厂相同的装备线——除了在中国的这些工厂一般具有较高的自动化程度，因为它们是新厂。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost