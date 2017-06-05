华尔街不再需要“特朗普效应” 美经济目前很健康

法媒称，美国总统特朗普刚刚结束其首个国外之旅，其间他为美国企业签署了数十亿美元的合同。因此他有那么几天得以忘记在联邦调查局前局长詹姆斯·科米被快速解职后华盛顿出现的沉重气氛。虽然特朗普想要彻底了结此事，但正如华尔街最近的新纪录所证明的那样，投资者们尚未担心他的影响力有可能变弱所带来的影响。
据法国《回声报》5月30日报道，然而，此事越是暴露出来，就越可能让人质疑在特朗普当选后出现的令人难以置信的股指上涨。美国市场在特朗普当选后出现了最强劲的增长（涨幅达15%）。在科米丑闻后，特朗普实际上有可能在参众两院遭到比预期更为强烈的反对。
此外，投资者们意识到“特朗普交易”已显露疲态。加拿大皇家银行的分析师发现，那些曾在特朗普当选后连续数周上涨的股票本该最受益于他的经济计划，现在却重归平淡。有可能被人称为“让美国再次伟大”的一揽子国内证券自1月12日以来只获利3.1%，纳税过多的公司股票盈利3.9%，而标准普尔500指数则上涨了8.7%。尽管特朗普不愿承认，但华尔街的新近纪录主要是由科技股拉动的，与他没有丝毫关系。
特朗普交易处于垂危状态，而且市场对此毫不关注。这并不令人意外。首先，投资者因美国企业的业绩找到了一个满意的理由。标准普尔500指数成分股企业的利润增加了16.5%，是6年来的最大涨幅，且70%的增长都超出分析师的预测。第二季度起美国企业的利润终于停止下滑，这足以证明华尔街近来涨势的理由。
其次，尽管特朗普无法让保持沉默的国会全盘接受其计划，但不管怎样美国都将减税。将企业所得税率调降至20%或25%以代替原本计划的15%，这足以支撑企业的利润。
此外，虽然投资者不再梦想今年经济增长3%，但路透社经济学家一致认为，从今年7月起季度增速在2.4%至2.5%之间，并持续到2018年。因此，经济衰退不会很快到来，美国经济目前很健康。归根到底，特朗普减税计划或许对美国经济来说是一个好消息，它可能降低财政赤字上升的风险并减轻通胀压力。美联储或可经常地、悄然地提高其利率，同时不会导致金融市场过于紧张。
最后，因为特朗普影响力变得衰弱有可能降低其惹恼市场的保护主义的程度。诚然，边境调节税还没有被彻底放弃，但美国总统确实缓和了其对中国或欧盟的讲话，从而降低了挑起贸易战的风险。
这难道是投资者们的美丽新世界吗？摩根士丹利公司认为：“市场的下一个催化剂有可能来自承认我们不再处于旋风的中心，而是来到了航行更加平稳的彼岸。”因为尽管美国的经济风险已经降低，但不可预测的特朗普仍是一个政治危险因素，正如他强硬地对待朝鲜时所表现出来的样子。
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