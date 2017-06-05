美日展开多航母联合军演 日媒：旨在牵制朝鲜

日本《读卖新闻》6月1日发表题为《日本海上自卫队舰船与美国两艘航母举行训练》的报道称，日本海上自卫队“日向”号驱逐舰等，于1日与美国两艘核动力航母“罗纳德·里根”号和“卡尔·文森”号在日本海举行联合训练。可以认为，此举旨在对不断进行导弹发射的朝鲜加强牵制。
据日美政府有关人士透露，“日向”号5月31日上午驶离舞鹤基地。“罗纳德·里根”号5月16日驶离横须贺基地，31日进入日本海。“卡尔·文森”号自4月底在朝鲜半岛海域开展活动，与韩国军队举行了联合军事演习。
日美联合训练预计包括边变换队形边航行、确认通信程序等。导弹驱逐舰等将陪同训练，可能将有近10艘舰艇参加训练。
“日向”号是具有航母外形的大型军舰，最多可以搭载约10架直升机。去年4月熊本发生地震之际，“日向”号停泊于熊本县海岸，向灾区运输生活物资的美军“鱼鹰”运输机在“日向”号停留，进行了加油。
美国之音电台网站6月1日报道称，美国海军官员对美国之音说，两艘美国航母已在日本海开始军事演习。
海军发言人罗兰·特里中尉说：“‘卡尔·文森’号航母战斗群和‘罗纳德·里根’号航母战斗群正在西太平洋进行日常操练。”特里说，这次持续数天的多航母演习“为作战指挥官在应对区域情况时提供了显著的操作灵活性”。
“罗纳德·里根”号航母战斗群包括“夏洛”号巡洋舰、“巴里”号驱逐舰以及“麦坎贝尔”号驱逐舰。“卡尔·文森”号航母战斗群包括“韦恩·梅耶”号和“迈克尔·墨菲号”驱逐舰，以及“夏普伦湖”号巡洋舰。
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