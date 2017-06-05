日媒认为日本政府未正视现实 新“增长战略”难有成效

日媒称，5月30日，日本政府召开了未来投资会议，公布了2017年的增长战略草案。核心内容是以人工智能（AI）和大数据为起爆剂，瞄准“第四次工业革命”。日本首相安倍晋三在会议上表示：“处于少子老龄化的日本可以不再担心失业问题，人工智能和机器人将得到充分利用。”这显示出在日本的优势领域推进改革的意向。
据《日本经济新闻》5月31日报道，增长战略提出了5个重点领域，即延长健康寿命、实现移动革命、供应链升级换代、舒适的基础设施和城市建设以及金融科技，同时制定了将政策资源集中投入到日本优势领域的方针。增长战略还提出了由政府牵头完善这些领域的数据利用基础、加强人才投资以及扶持初创企业等方针。
在提高医疗和护理效率方面，日本将在2018年度修改医疗服务费。与此同时，为了普及用电子设备远程收集患者数据的在线诊疗，日本政府还将为医生提供优惠报酬。
另据《日本经济新闻》5月31日社论，政府制定了2017年增长战略（“日本再兴战略”）的草案，提出要实现利用人工智能、大数据、机器人解决各种社会课题的“社会5.0”。
不是说该目标不好，问题是安倍晋三政府没有充分正视过去增长战略中曾经提出但仍然没有解决的难题。
日本经济最大的课题是如何在提高增长潜力的同时实现财政的健全化。日本政府通过央行超级货币宽松政策以及两次延长消费税增税来争取时间，但这段期间经济实力得到提高了吗？
很遗憾，根据日本央行的推算，日本经济的潜在增长率已经从2014年的0.8%降至2016年下半年的0.6%。政府需要正视这种严峻的现实。
此外，今年的增长战略提出利用信息技术提高医疗和护理的效率是合适的。提出推进高速公路上的自动驾驶以及结合金融与信息技术的金融科技也是可以理解的。
然而，在不断抛出这些新政策时，政府并没有认真分析过去政策目标未实现的原因。如果是民间企业的话，断然不会妄自抛出量化目标，轻率应对。
比如，政府提出过2020年之前在世界银行商业环境排名中“进入发达国家前3名”的目标，但去年这一排名已经下滑至第26位。
此外，“开工率、歇业率达到美英水平”、“实现外国企业对内直接投资余额倍增”等目标也基本不可能实现。
关于劳动时间限制问题的《劳动基准法》修正案在国会被搁置，利用私家车接送乘客的普通共享乘车服务业没有得到推进。
如果制作100多页的文件，只是为了向国民展示自己在做事情，那就不好了。决定的事情，就要逐步去执行。然后严格检验结果，不断进行改革。希望没有做到这种政策循环的政府作出深刻反省。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost