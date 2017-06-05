美防长谈亚太战略 强调各国要“做出足够贡献”

美国国防部长詹姆斯·马蒂斯在新加坡香格里拉对话会上表示，美国是太平洋地区的强国，会发挥带头作用，并与其他太平洋地区国家合作，以确保该地区的和平与稳定。
据美国国防部网站6月3日报道，6月3日上午，马蒂斯对该地区防务领域高官说，朝鲜给美国带来了“明确而现实的危险”。他说：“我们对韩国和日本的防御事务作出的承诺是雷打不动的。此外，我们会采取进一步的措施来保护美国本土安全，本周获得成功的弹道导弹拦截测试就证明了这一点。”
马蒂斯说，美国“致力于巩固基于规则的国际秩序，这是众多国家为创造稳定的环境所付出努力的产物”。
这位美国防长说，该地区的航行自由对于全球经济的良性发展至关重要，因此必须得到保护。他说：“中国因经济实力日益增强，在太平洋地区拥有自己的影响力。我们对中国的经济发展表示欢迎。不过，我们也预见到美国和中国之间会产生经济和政治上的摩擦。”
马蒂斯说，这没有关系，因为美中之间的竞争必然会到来。不过他说“冲突并非不可避免”。
“我们谋求与中国建立具有建设性的、以结果为导向的关系。我们相信，美国可以与中国在外交和经济上进行接触，从而确保我们的关系不仅对美中双方有利，也对地区和全世界有利。”
另据新加坡《联合早报》6月4日报道，美国国防部长马蒂斯6月3日向亚太盟友与其他国家发出信息，强调美国参与亚太和维护区域安全与繁荣的决心。但他也同时指出，各国必须为区域安全做出“足够的贡献”。
奥巴马政府时期“重返亚太”的战略口号已失效。今年香格里拉对话会的与会者，因此期待马蒂斯阐明特朗普政府的亚太安全政策。不过，对于马蒂斯在首场全体大会上的演讲，受访学者多表达失望，认为马蒂斯所提没有太多新意，能让区域盟国放心的政策仍未成型。
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