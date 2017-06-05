英智库渲染中印矛盾 称印度不满中国压制其“雄心”

印媒称，在新加坡举行的防务对话会上发布的报告称，印度与中国有激烈的领土纠纷，并对中国压制印度在联合国和核供应国集团等多边机构的雄心感到不满。这篇在香格里拉对话会发布的、题为《2017年亚太地区安全评估》的报告指出，印度越来越担心中国在中印边境争议地区的军力和基础设施发展。
据印度报业托拉斯网站6月3日报道，英国智库国际战略研究所发布的这篇报告说，新德里还对中国显然在努力压制印度在联合国和核供应国集团等多边机构的雄心不满。
报告说：“基于对中国崛起的共同担忧，印度寻求加强与美国和若干地区强国的防御合作。”报告称，印度官员和分析人士都对任何正式的军事联盟保持警惕，《后勤交流协定备忘录》在公众中引发的激烈讨论和某些印度政党的反对就显示了这一点。
报告说：“尽管如此，20多年来印度对外政策最引人注目的变化就是加强与华盛顿的关系，还有造成这种变化的主要安全考虑——对中国崛起的共同担忧。”
香格里拉对话会是独立智库国际战略研究所在新加坡举行的年度论坛，由亚太国家的国防部长和武装部队负责人参加。本届对话会的召开时间为6月2日至6月4日。
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