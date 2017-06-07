多数中国人认为社交媒体让生活变得更好

北京6月6日电，从“刷”朋友圈开始新的一天，已成为很多中国人的生活常态。社交媒体让人们的生活变得更好了吗?6日在此间公布的一份调查报告显示，多数受访者给出了肯定的回答。
调查还发现，“90后”对社交媒体的负面作用越来越警醒，同时，中老年人使用社交媒体的比率大幅提升。
全球知名传播服务公司WPP旗下凯度集团，6日发布《2017中国社交媒体影响报告》，勾勒了社交媒体在中国发展的新趋势。通过网上实名调查､大数据挖掘等手段，这项调查分析处理了超过10万名实名用户的行为数据和访问回答，以及1.2万户家庭的购买数据。
*社交媒体无处不在
以前提起社交媒体，中国人通常会想起微信､微博､QQ等，但央视市场研究公司媒介与消费行为研究总经理李晏在6日的发布会上指出，在移动时代，中国网民的社交行为大大泛化，很多产品都具备了社交属性。
报告显示，虽然微信依然是社交媒体领域的统治者，但其用户增长已经大幅放缓。同时，其他互联网巨头也在不断改进各自产品的社交功能。论坛､视频､新闻，甚至电商类型的媒体中采用的评论､弹幕等形式，让社交媒体更加多样化。
调查发现，“80后”对视频/直播平台的社交功能的评价得分高达78.2，一线城市用户对新闻的社交功能评价得分最高，为82.3。
*多数受访者认为社交媒体让生活变得更好
中国人满意社交媒体对他们生活的影响吗?报告显示，受访者对社交媒体总体上持正面态度，认为社交媒体让他们的生活变得更好了。
其中，被提及最多的正面影响主要是熟人社交和知识获取，例如“随时了解朋友的动态”(70%)和“让我与家人/朋友的沟通更便捷”(70%)，以及“方便我更快地了解社会热点”(69%)和“增长了我的知识面”(61%)。
报告同时显示，社交媒体在帮助女性缓解压力､提升社交自信以及进行购物决策方面有很强的作用。
受访者对社交媒体的负面评价也不少。有48%的受访者认为，社交媒体“减少了阅读纸质书籍的时间”。社交媒体对使用者造成了健康方面的明显困扰，48%的受访者指出它“让我视力变差”，42%的受访者认为它“减少了我的睡眠时间”。另外，43%的受访者提到“我的个人信息安全，隐私缺乏保障”。
*中国年青一代更担心社交媒体的负面影响
报告显示，年轻用户对社交媒体的负面影响感知更为深刻。虚拟社交所带来的浮躁感､注意力不集中，以及网络负面价值观的影响，年轻人都有更深的体会。
比如，“90后”受访者提及“社交媒体让我空虚浮躁”(31%)､“不能集中注意力”(34%)和“受到负面价值观的影响”(29%)的比例，都是各人群中最高的。他们也更愿意采取果断措施抑制社交媒体的负面影响。有39%的“90后”受访者表示已关闭了社交媒体的推送提醒。
*社交媒体向大龄群体渗透
越来越多的中老年人“玩”起了微信，他们的生活因社交媒体而改变。报告显示，过去一年中新增的社交媒体用户以40岁以上人群为主，与年轻人更依赖借助社交媒体缓解压力不同，他们更看重社交媒体在与家人和朋友沟通中的作用。
数据显示，社交媒体向大龄群体渗透，中老年人使用社交媒体的比率大大提升。20-29岁社交媒体用户数量增长仅为1.9%，50-59岁用户数量增长28.3%，而60岁以上用户数增长高达38.2%。中国社交媒体用户的平均年龄由2015年的31.2岁上升至33.1岁。（）新华社
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost