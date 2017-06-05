联合国：朝鲜4月煤炭出口量降至零 制裁决议已见成效

联合国安理会朝鲜制裁委员会公布的数据显示，朝鲜4月的煤炭出口量降至零。
据共同社6月3日报道，该数据表明，针对朝鲜第五次核试验，安理会于2016年11月通过的制裁决议已见成效。煤炭是朝鲜最大的出口商品，而中国是主要的买家。
2017年2月，中国表示暂停从朝鲜的所有煤炭进口并至少持续至年底，这是中国执行安理会针对朝鲜制裁措施努力的一部分。
这项制裁决议规定，朝鲜2017年出售的煤炭不能超过750万吨，或者销售额不能超过4亿美元。预计，该措施将使朝鲜每年的硬通货收入至少减少7亿美元。
另据韩联社6月4日报道，6月4日公布的一份联合国报告显示，朝鲜的煤炭出口在4月降至零。目前国际社会正向朝鲜施压促其放弃核和导弹计划。
安理会朝鲜制裁委员会表示，朝鲜在这一个月之内没有进行任何煤炭贸易。
所有联合国成员国有责任按月报告与朝鲜的贸易情况。该委员会说，2017年前三个月朝鲜的煤炭出口分别为144万吨、123万吨和6300吨。委员会说只有一个国家曾从朝鲜进口煤炭。
另据路透社6月4日报道，朝鲜外交部发言人今天说，朝鲜将坚决反对联合国对朝鲜公民和实体的新一轮制裁，并将此视为“敌对行为”，朝鲜将继续进行核武器研发。
在朝鲜屡次进行导弹试射后，联合国安理会周五扩大了对朝鲜的定向制裁。
据朝中社报道，朝鲜外交部发言人在声明中说，联合国制裁决议是“狡诈的敌对行为，目的是遏制朝鲜的核力量建设，解除朝鲜的武装，并造成朝鲜在经济上窒息”。
这名发言人说：“无论接下来会有什么制裁和压力，我们都不会在建设核力量的道路上退缩，核力量是捍卫国家主权和生存权的选择，我们将朝着最终的胜利前进。”
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