中国银监会调查海外收购风险

【英国《每日电讯报》网站6月22日报道】题：中国银行监管机构调查靠债务大肆扩张的企业的“系统性”风险
由于北京当局开始对开支巨大的企业集团搜集金融情报，人们越来越担心那些大肆扩张的中国企业将面临压力。周四，银行监管机构责令贷款机构上报引领海外扩张浪潮的企业的有关情况。近年来，这些企业的海外收购是通过大肆举债实现的。中国银行业监督管理委员会要求上报有关大连万达集团和复星集团的风险情况。万达集团旗下拥有奥迪恩影院和游艇制造商圣汐国际游艇公司。复星集团去年收购了伍尔弗汉普顿流浪者足球俱乐部。此次被纳入银监会调查范围的还有海航集团和安邦集团。
随着被调查的消息不胫而走，与上述企业有关的股票的跌幅高达10%。中国各大企业集团为扩张融资所发行的债券的收益率也大幅攀升。银监会称对金融系统存在的“系统性风险”表示关注，但并未对具体调查目标置评。银监会审慎规制局副局长刘志清说:“ 一些大企业其实才是我们在系统性风险方面的关注重点，因为商业银行为大企业承担着很大风险，商业银行还可能把这种风险传导给其他企业。”据称，中国企业集团实施大规模国际收购的大幕可能被拉下。
上述事态发展也重创了中国这些企业集团持有的西方股票，包括复星集团持股占比达8.2%的托马斯·库克集团的股票。该旅行业务运营商的股票本交易日收盘时大跌。据信，该公司与复星集团进行接触后被告知无需对此事担忧。这一回复也与复星集团发布的公开声明相符，声明称“复星集团一切正常”。在伦敦上市、旗下拥有费伯奇公司的杰姆菲尔兹公司，本周建议股东们接受复星集团开出的2.56亿英镑(约合22.3亿元人民币)的报价。杰姆菲尔兹公司股票的跌幅超过4%，原因是人们担心该协议可能因上述事态受阻。
一些观察人士认为，银监会此举是中国政府为限制疯狂的对外收购活动所采取的最新举措。2014年推出的资本管控措施已放宽，但当局表示将对该国最热衷于达成收购协议的企业加大审查力度。有关审查似已收效。据中国商务部称，中国企业今年前5个月的对外投资规模不及去年同期数字的一半。中国企业2016年海外并购协议的资金规模创下1700亿美元的新高。非常规融资手法和政府施压已经让一些西方当局和企业对中国竞标企业持审慎态度。
【英国《金融时报》网站6月22日报道】题：中国采取行动规避“雷曼兄弟危机”
周四传出中国对一些大肆实施海外收购的大企业展开“系统性风险”调查的消息。这表明北京对西方的金融接触政策出现重大调整。专门从事中国投资咨询业务的弗雷德里克•肖(音)说:“这是对存在海外投资风险的大企业进行彻查，目的是防止中国金融系统出现‘雷曼兄弟危机’。”—些分析人士称，令中国非常害怕的情况是，一家或多家接受调查的大型私营企业可能破产，那将危及它们收购的海外企业的生存，进而导致中国企业声誉严重受损。
据一位不愿透露姓名的中国银行业人士称，银监会层公开宣布开展调查，这表明了开展此次调查的坚定意志。肖认为，银监会的一批官员决心清理中国金融系统，促使他们采取行动的原因是，他们希望不让中国落得“狂野东方”的名声。目前尚不清楚调查会如何展开，但官方开展此次调査的决心是确定无疑的。
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