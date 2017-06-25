波音巴黎航展收货订单远超空客

【法国《论坛报》网站6月22日报道】波音“做了以前空客做的事”
这家美国飞机制造巨头此前的战略是慢慢宣布订单，拒绝在十分受媒体关注的航展上集中曝光。空客公司以前经常这样做，波音今年在巴黎航展上却一改之前的做派。
波音公司宣布,在巴黎航展上斩获571架飞机的订单和意向订单，按目录价格总额达到748亿美元。而主场作战的空客公司则仅收获326架飞机的订单，目录价格总额为390亿美元。空客首席运营官雷义试图弱化其美国对手的数字优势，强调在确认订单方面双方差距并不大：波音拿到下150架飞机，而空客则超过140架。然而，空客似乎有点健忘。在前两届巴黎航展上，空客对波音的胜利也是建立在确认订单和意向订单的总数基础之上的，而波音在确认订单上都领先空客。
巴黎航展上并没有太多意外。由于飞机交付期过长、低油价令航空公司改变飞机更新计划，以及求助于二手飞机市场等众多因素，今年的订单情况明显比往届要差一些。新推出的73MAX10帮了波音的大忙。最终，波音在巴黎航展上拿到了该机型361架飞机的订单，分别来自16个不同的客户。然而，其中有214架飞机的订单是之前订单的机型更换。这就是为何航空公司会更早(从2020年起)接收到该机型的缘故，而其他机型的交付可能会拖后。
本次巴黎航展体现出大型客机市场的困境。波音的大型客机仅拿到56架飞机的订单或意向订单，而空客只有10架。这一市场的黯淡可能会持续数年时间。波音预计大型客机的更新出现强劲需求可能要等到下一个10年。空客商用飞机主管法布里斯·布雷吉耶同意这一观点。他指出，波音777-300ER客机的替换可能要始于2022年，因为这种大型客机(设计座位365个)还很“年轻”。对于大型客机市场，空客认为其A350-1000是最有竞争力的。
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