【路透社上海6月21日电】汤森路透和英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点。这是受一系列有利的亚洲经济数据提振，旦对于中国经济体质的担忧减弱。第二季汤森路透/INSEAJD亚洲企业员气指数从第一季的70升至74。该数据高于50，则显示正面看法。这一指数代表了101家企业对未来六个用的展望。
英士国际商学院驻新加坡的经济学教授安东尼奥•帕塔塔斯称，“世界经济开始显得更加稳健”。“美国国内生产总值和就业正在达到很好的水平，欧洲终于复苏，而亚洲面临的风险正在减弱。由于过去几年资本外流影响，以及存在爆发债务危机的风险，中国经济经历了一些起伏，现在情况看起来也变得更加稳定了。”普遍预期在出口增强、制造业和零售销量稳步增长的助力下，中国今年将实现6.5%的经济增长目标，且不会有太多的波折。中国政府还寻求削减债务。中国企业信心指数从第一季的72上升至75，反映出这种乐观前景。
亚洲大多数国家和地区的贸易依赖中国。日本企业信心触及纪录高位，信心指数从第一季的61跳升至83，远高于该调查进行八年以來的均值58。日本央行在4月对本国经济给出了九年来最乐观的评估，称经济正在转向扩张。印尼企业信心指数上升8点至83，创下逾一年来的最髙。消费者信心高涨和出口增长强于预期，帮助提振了该国的企业信心。
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