印度人赶在黄金消费税开征前狂买黄金

德媒称，不同的数据表明，印度的黄金需求不同寻常。
据德国《法兰克福汇报》网站6月25日报道，瑞士海关总署表示，今年5月瑞士向印度出口了67.8吨黄金，同比增长271%。印度自己公布的黄金进口总量也大幅增加，由2016年5月的37吨增加到今年5月的115吨。
报道称，这背后显然因为印度政府的一项计划：从7月1日开始征收3%的黄金消费税。德国商业银行大宗商品分析师丹尼尔·布里泽曼说：“征税之前印度黄金进口增加对黄金价格起支撑作用，征税之后这种支撑作用将消失。”23日黄金价格再次稳定在每盎司1256美元左右。自年初以来，黄金价格上涨了大约10%。
但德国黑森-图林根州银行大宗商品分析师海因里希·彼得斯说，印度税收政策变化的影响还不明确，“从7月1日起印度珠宝将被征收特别的营业税，那将简化目前与黄金有关的税收”。因为此前人们预计黄金消费税高于目前确定的3%这一税率，所以经销商进口了异常多的黄金。
大量购买黄金的印度国民显然让政府苦恼。去年印度政府刚刚取消了大多用于购买黄金的大额纸币，现在又对黄金征收消费税。
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