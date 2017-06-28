意大利政府出资救助两家银行 防信贷变坏账

英媒称，为支撑对本国脆弱的银行体系的信心，意大利政府采取了行动，此前政府同意将源自纳税人的50亿欧元资金注入两家面临倒闭的中等规模银行，同时将它们的优质资产交给意大利规模最大的信贷机构——联合圣保罗银行。
据英国《金融时报》6月25日报道，意大利经济财政部长皮耶尔·卡洛·帕多安25日说，政府将提供多达120亿欧元的额外担保——意味着总额可能达到170亿欧元——来弥补两家银行的坏账损失。他说先期提供的52亿欧元包括给联合圣保罗银行的48亿欧元，让它在收购威尼托银行后保持其资本充足率，此外还有4亿欧元的保证金，用来防范联合圣保罗银行获得的一些信贷变成坏账的风险。
在欧洲央行宣布威尼托银行和维琴察人民银行即将倒闭之后，意大利政府决定收拾残局。
意大利总理保罗·真蒂洛尼说，干预行动是“重要、紧迫并且必要的”，旨在防止这两家银行出现无序倒闭。
意大利当局采取的这一行动实际上意味着威尼托银行的一些分行和员工将会在26日上午之前成为联合圣保罗银行的一部分，据知情人士说，此举被认为对避免存款外逃具有至关重要的作用。意大利当局本周末匆忙起草复杂的法令，该法令需要在60天内通过议会的投票表决后成为法律。
长期以来对威尼托银行危机的处理对欧洲银行业联盟产生了广泛影响，该联盟的目标是对欧元区的借贷机构统一进行监管，这在一定程度上基于这样一个假定，即私人债权方而不是纳税人将负责弥补银行倒闭所带来的成本。
意大利政府为保护资深债券持有人和大储户的利益而采取的干预行动与这一原则背道而驰。
欧盟委员会今晚准许了意大利向这些银行注入政府资金的计划，原因是不采取救助行动的话，将给地区经济带来过大的伤害。
欧盟官员称，意大利政府的这一决定符合欧洲银行业联盟的规定。欧盟委员会说，该决定让意大利银行业摆脱了大约180亿欧元的坏账，对于巩固这一行业发挥了作用。
自从欧洲央行负责对欧元区银行业实施监管以来，意大利已经关闭了四家小银行，并且正在对意大利第四大银行西雅那银行进行预防性的资本重组。
联合圣保罗银行总裁卡洛·梅西纳说，这笔交易是政府接到的仅有的一个“有意义的出价”。他还说，没有这笔交易，两家银行的危机会对意大利整个金融系统产生重大影响，并给意大利经济带来严重后果。
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