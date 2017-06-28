美国俄罗斯全力研发“气象武器”

报道称，人总是害怕大灾难，并试图控制它们。曾有人认为，钟声有助于对付冰雹，在云中喷洒普通水泥可以暂时阻止降雨，影响电离层可以引起海啸和飓风。
军用“气象武器”的官方证据并不存在，苏联、美国等国家却在多年前通过了《禁用改变环境技术公约》。不过，“天气之争”似乎仍在继续。
专家们表示，如今虽然不存在有效的气象武器，可是俄罗斯和美国正在全力开展研究。
想要分析气象武器的威力，首先必须明白，天气不是气候。圣彼得堡6月突然降雪——这是异常天气。涅瓦河连续5年至10年每年都在6月开始解冻——这是气候可能发生变化的信号。
长期预测专家亚历山大·济莫夫斯基说：“如果我们假想在全球范围内使用气象武器，就必须明白，其效果要在很长一段时间内才能体现出来。这种速度对现代战争来说不可接受、毫无意义。”
那么在战术上我们实际需要的是什么？如果敌人进攻，就需要泥泞和严寒。如果我们进攻，就需要道路通畅，下雨没有好处。
举一个例子。飞机和远洋舰队被认为是全天候的。但理论上，如果海浪超过3级至4级，航母就会变成靶子，无法让舰载机起飞，从而失去战斗力。看起来很简单不是吗？只要在美国第六舰队的行动区掀起狂风骤雨就行了。然而，我们和美国人迄今为止都没有学会如何用台风对付航母战斗群。
谈到世界主要玩家的实际战斗力，尽管它们都在开展研究，但唯一能制造短、中、长期气候效应的武器只有核弹。
军事学家、气象学家亚历山大·米纳科夫则认为：“气象武器并不正式存在。从上世纪60年代初开始，人们就试图影响电离层，这种研究至今仍在继续。由于经费和没有具体成果等原因，美国人几乎停止了研究。”
但尽管如此，美国和俄罗斯都不止一次地试图制造气象武器。美国人选择阿拉斯加作为电离层试验的场所。他们还在挪威安装了两套研究电离层的系统。秘鲁境内也有类似系统。公开消息源显示，俄罗斯也在多地分散部署了主动影响电离层的系统。关于它们的消息鲜为人知，但战略气象研究工作一直在进行。
米纳科夫认为：“影响大自然是相当危险的游戏，可能导致严重后果，包括对其始作俑者。不过，给大气层加温的做法并没有产生效果的具体证明。这里更多是人们试图用来解释自然灾害的神话。而这些研究中很可能采用了更实际的方案——适用于反导系统的方案。要知道，电离层的不稳定可能导致弹道导弹失控，脱离轨道。不过，敌我双方的导弹都会受到影响，还有所有航天器。而且，这种人为作用会在哪里引发地震或海啸也不可预测。”
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