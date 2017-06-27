普京回忆间谍生涯盛赞特工

俄罗斯总统普京在接受“俄罗斯-1”电视台主持人谢尔盖·布里廖夫采访时透露，他当年在苏联国家安全委员会（克格勃）的工作与秘密情报局密切相关。普京指出，秘密情报人员是“特别的人，拥有特别的品质和信仰，这是一群有着特殊性格气质的人”。普京说：“他们放弃原有的生活，离开亲朋好友，离开祖国，常年在外，将自己的一生献给祖国。不是每个人都能做到这一点。只有那些经过精挑细选的人能够做到。
我这么说绝无夸张。秘密情报人员就是以这种态度服务于事业、国家和自己的人民。这是一群独特的人。”普京说，他至今还清楚地记得自己与一位多年从事秘密情报工作同事的一段对话。他说：“他当时刚回国，同我这样一名刚刚跨入安全机构的情报新手一起工作。我当时就问他‘萨恩·萨内奇，您都干了这么多年了，如今却在这里，同我一起工作，这正常吗？您其实可以有更高的期待，可以期望得到更多。’他对我说：‘我确实可以到其他岗位，总部也这样建议我，但我不愿意。因为祖国把这样一份其他人无法履行的职责托付给了我，我认为这对我来说是一份奖赏，是我对我的所作所为给予的最大奖励。我应当为此感谢祖国。’”
普京于1985年至1990年间被克格勃第一总局（负责对外情报工作）派往民主德国德累斯顿工作，担任当地苏联-民主德国友谊之家主任一职。今年是俄罗斯对外情报局S局（前身为苏联克格勃第一总局秘密情报局）成立95周年，“俄罗斯-1”电视台为此制作了一期特别节目。
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