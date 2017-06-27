反偷猎运动帮助全球野生虎数量小幅回升

外媒称，反偷猎运动帮助西伯利亚虎脱离濒危险境。
据英国《观察家报》网站6月24日报道，今年2月，帕维尔·福缅科得知有人在俄罗斯东部卢切戈尔斯克市郊外的一辆汽车下发现了一具母虎的尸体。福缅科是世界自然基金会（WWF）俄罗斯分会保护稀有物种项目负责人，他把老虎的尸体送去检查，结果发现了老虎死亡的残酷细节。
这只西伯利亚虎掉入了陷阱里，为了逃脱，它咬断了自己的一只爪子，结果残废了。因无法狩猎，这只虎栖身在汽车下，最后饿死了。
福缅科说：“听到这类事情总是令人心痛。这是一只美丽的母虎。”动物保护组织希望这种令人伤心的情景以后能逐渐消失。WWF发出呼吁，不仅要阻止老虎数量的减少，而且要想办法增加。WWF的目标是，野生虎的数量到2022年增加到6000只以上。
在几十年来不断减少之后，全球野生虎的数量开始出现回升，尽管幅度很小。在一个世纪多的时间里，世界老虎数量减少了97%，但是去年WWF发表报告称，得益于实行打击偷猎巡逻、栖息地保护及其他措施，2016年全球野生虎数量已从2010年的3200只增加到了3900只左右。
WWF老虎专家丽贝卡·梅说：“老虎数量增加令人鼓舞，但是该物种在自然环境下的未来仍然安危未定，数量仍然极低。我们需要所有‘老虎分布区’的国家（老虎仍然自由活动的地方）作出承诺并采取紧急行动，以及公众给予热情而毫不动摇的支持。”
为资助这项运动，WWF本周将向公众发出呼吁：每月捐赠5英镑成为“老虎保护者”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost