“以太币”闪崩凸显加密数字货币风险

美媒称，以太坊平台使用的数字货币“以太币”本周交易量激增，结果遭遇严重的交易瓶颈，甚至一度陷入闪崩，交易价格从几分钟前的超过300美元暴跌至10美分。
据美国《华尔街日报》网站6月23日报道，虽然以太币币值在经历21日的灾难后收复了失地，但对于这种今年以来备受关注、价格持续走高的数字货币而言，此次事件仍然算得上一次挫折。而且这件事提醒人们，包括以太币在内的各种加密数字货币仍然处于成长当中，并不具备证券投资者习以为常的各种保障措施。
无论2013年诞生的以太币，还是运营8年之久的比特币，都得到了技术迷的热情追捧。他们认为这些货币提供了直接交易的手段，可以避开银行等中间机构。
加密货币之所以冠以“加密”二字，是因为它们吸收了加密概念，便于保护用户身份。加密货币眼下深受投机者青睐，今年以来比特币币值上涨了185%，以太币则从8美元蹿升至340美元。
但本周的波动提醒投资者，此类货币的交易环境类似于一片广袤的技术荒野，不允许通过撤销或改变交易来消除错误。
作为加密货币交易运营商，美国比特币基地公司的GDAX平台处于此次风暴的中心。该平台23日表示将补偿部分用户因市场波动而蒙受的损失，但相关交易不会被撤销。
比特币基地公司23日晚发帖宣布：“我们将建立相关程序，对出现保证金平仓抛单和止损抛单的用户账户进行补偿。”补偿将调用公司资金，用来“帮助符合条件的用户恢复账户价值”。相关用户预计将在下周得到通知。
从比特币基地公司高管发布的博文来看，以太币闪崩发生在美国东部夏令时间21日下午3时30分，GDAX平台突然出现一份“数百万美元抛单”。这份抛单又触发了大约800份自动止损抛单和保证金融资平仓订单。
抛售狂潮过后，以太币币值一度仅剩10美分，而闪崩前的交易价曾达到335美元左右。
怀特指出，没有任何迹象表明上述交易源于任何不当行为或欺诈，而且虽然交易量异常，但交易平台的匹配引擎工作正常。换句话讲，相关交易全部合法。
上述高管在博文中写道：“必须强调的是，这些交易是有效的，符合我们的GDAX交易规则。尊重得到正常执行的订单，对于维护一家交易平台的诚信，具有重要意义。”
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