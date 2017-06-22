鲜为人知的中国核战力

最近十几年，朝鲜频繁试射弹道导弹和进行核试验，人们对“爱国者”-3、“萨德”、“宙斯盾”舰等导弹防御系统相关武器的名字已耳熟能详。但比朝鲜拥有更强大核战力、“合法”拥有核武器的中国的名字却鲜有人提起。中国拥有哪些武器？运用了什么样的发射平台？又是在什么思想下维持和强化核战力？
本文将介绍鲜为人知的中国核战略框架，讲述中国核战力现代化的实态与可能性。中国核战略的基本思想是，不首先使用核武器与核遏制。截至2017年，五大核国家中只有中国采用“不首先使用核武器”方式。火箭军是将解放军二炮部队专有的核战力与各部队各种弹道导弹和巡航导弹战力统合运用的新军种，平时用于核遏制，战争时期负责实施报复攻击(核反击)和反介入/区域拒止战略(A2/AD)时各种巡航导弹的精密攻击。
作为运用和管理部队，中国有六个弹道导弹基地和一个弹头保管基地，有约二十几个弹道导弹旅和训练、试验、维护部队。这些构成了中国的核战力。现有弹道导弹的数虽与能力如下：
洲际弹道导弹
当前，中国拥有260枚左右供搭载核弹头的弹道导弹，其数量与能力近年来逐渐增加。其中，对美核威慑的核心是“东风”-31A洲际弹道导弹，当前大约保有约30枚。根据日本防卫研究所《中国安全保障报告2016》中的记述，“东风”-31A在2005年时还没有部部署一枚，10年时间里竟登上主力宝座。2015年，中国削减了“东风”-4洲际弹道导弹的部署。这说明，中国在通过重点部署发射并式的“东风”-5系列导弹和部署新型导弹发射车式弹道导弹，切实推进核战力的现代化。
2014年8月3日中国试射新型洲际弹道导弹，并公开称该导弹是新型的“东风”-41洲际弹道导弹。2014年9月25日，中国进行了作为“东风”-31八改良版的“东风”-31B导弹的飞行试验。这些武器据说采用多弹头分导(MIRV)技术，具备攻击多个目标能力。正在部署中的“东风”-31A据说可以搭载3至4个2万吨、9万吨、15万吨不同当屋级的核弹头。
2017年1月下旬，有报道确认了“东风”-41导弹的部署。部署地点据说在中国东北，能力上可搭载6至10个核弹头。与此周时，中国开始改良传统方式的竖井式洲际弹道导弹。自1980年中期左右开发完成以来，东风”-5系列导弹一直承担对美洲际弹道导弹战力的一部分,最新型“东风”-5B已经部署，据说也引进了前面所说的分导技术。更新的改良型号“东风”-5C于2017年1月上旬进行试射，该导弹强化了搭载能力，可搭载约10个核弹头。 从这些洲际弹道导弹的部署和开发情况看，中国从竖井式和发射车式两方面，切实加大了洲际弹道导弹在核战力中的分量。
中程弹道导弹
中程弹道导弹的目标主要是日本、韩国、东南亚等周边国家，其中也包括联合国五大国之外、已经实现核武装的印度。以这些国家为目标的中国中程弹道导弹的核心战力是“东风”-21A导弹。据防卫研究所资料，中国已经部署约80枚该型导弹。“东风”-21系列导弹中还有“东风”-21C和“东风”-21D导弹，前者通常用于常规弹道型对地攻击，后者是有名的反舰弹道导弹，这些没有被算入直接核战力。
近几年的动向中，尤其需要注意的是2015年9月3日纪念抗战胜利70周年阅兵式中首次公开亮相的“东风”-26中程弹道导弹。该弹道导弹与“东风21系列一样，都采用发射车式，但屈于可选择使用常规弹头和核弹头的“核常兼备”型弹道导弹，还有一个特点是，与“东风”-21D导弹一样，具有反舰弹道导弹的作用。这是一款多用途的优秀弹道导弹，对方很难判断弹头是核弹头还是常规弹头，不利于控制不测事态的升级。取决于今后的部署情况，中国也可能转变核战略方针(从最小限度威慑到积极），所以“东风”-26导弹从分析今后走势角度讲，是一款重要的新式武器。
潜射弹道导弹
2017年，中国谋求实现094型核潜艇及设想搭载在该潜艇上的“巨浪”-2型潜射弹道导弹具备一定战力，并将其作为承担自己海下核战力的武器。该弹道导弹的射程估计约7400千米，可搭载3至4个核弹头，实现了多弹头化。与目前正在运行的四艘(也有说是五艘)094型核潜艇相一致，如果“巨浪”-2潜射导弹已获得作战能力，中国将首次进行部署，并拥有海下核威慑力量。该潜艇的核心据点可能在具备地下复合设施的海南岛海军基地，如果进行水下核巡逻，预计会在正在固基的西沙群岛、南沙群岛游弋，发射时会进入西太平洋。此外，作为改良版的战略核潜艇，中国正在开发096型核潜艇。
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