俄媒称“金砖”长出军事政治翅膀

北京举行的金砖国家外长会晤显然是个先例，因为该组织的工作迄今为止一直是纯经济性的。而现在，金砖五国决定是时候关心全球安全并在该领域共同努力了。巴西、俄罗斯、印度、中国和南非，这五国最高领导人在二十国集团和其他国际场合单独会晤已经是司空见惯的事。一年一度的金砖国家峰会也已经是常态，现在，中国厦门正在筹备这次峰会。
在峰会前举行外长会晤似乎也是一件寻常事：按照惯例，他们为峰会制定议事日程，提前写好剧本——哪位领导人说什么话、签什么协议。但在金砖国家的实践中，外长们不是这么做的，因为经济方面的主管官员更适合这么做。金砖国家理应对世界体系中的所有问题发表意见，但实际上，世界经济和金融问题才是它的出发点。
总的来说，金砖国家的工作始于经济和金融是偶然的，但也可以理解：本世纪初已经可以看出，国际金融体系是为西方国家打造的，其出发点是世界经济以西方为首。然而，金砖国家开始走向前列的现实已经越来越明显，却没有人急于在国际货币基金组织等金融机构中给予它们更多“股份”。它们明白，光靠发表宣言和提出要求是不够的，所以开始建立自己的机构。无论如何，在北京举行的外长会晤是一次特殊事件。事实上，金砖国家出现了新议题——安全、恐怖主义、和平与稳定。这里最有意思的是，所有成员国都在某种程度上同意扩大金砖国家的功能。
让我们通过关于这次会晤的零散信息来尝试破解到底发生了什么。首先，召集这次特别会议的是中国，尽管好像也没有别的可能——它现在是金砖国家轮值主席国。显然，俄罗斯在这里也发挥了重要作用，特别是考虑到列在议事日程中的叙利亚问题。有关外长会晤最详细的报道来自印度。金砖五国制订了应对威胁的共同战略，而相关讨论事实上从一年前印度担任轮值主席国时就开始了。代表印度来北京开会的外交国务部长辛格谈了两件重要的事。第一，金砖国家的议事日程现在大大扩展了。第二，印度总理莫迪非常望视金砖国家，希望让这个组织活跃起来。
现在谈谈俄罗斯。俄外长拉夫罗夫在会上表示：“金砖国家是为数不多的旨在增进全球互信、在淡化意识形态的基础上发展妥协文化、多边性和集体工作的国际组织。”此前，俄罗斯外交部在评论中谈到了集体解决危机的必要性，金砖国家需要处理这种问题的专门机制，因为世界已经变得“过于多变”。中国对这个问题的表态与俄非常相近。一次会晤未必能迅速建立某种解决叙利亚或朝鲜危机的有力机制。这很可能是一个长期进程的开始，搞清楚五国现在和未来各自的积极性有多高。看来，讨论进行得不错，更重要的是，不是一次性的。从现有信息来看，外长会晤将更加频繁地举行，金砖国家将因此长出“军事政治翅膀”以补充现在的“经济翅膀”。因为不这么做已经不行了。
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