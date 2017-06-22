阿里巴巴到底特律招商

中国电商巨头阿里巴巴集团本月20日至21日来到底特律，努力让美国中小企业相信中国是它们的市场——而且阿里巴巴未来五年能够在美国创造100万个就业机会。
阿里巴巴举办的“连接世界”(Gateway'17)论坛是一场介于大会、训练课和老式综艺节目之间的活动。此次活动的亮点将是查理•罗斯与阿里巴巴集团首席执行官马云间的“炉边谈话”。马云在他的祖国拥有摇滚明星般的地位，但在这里并不是一个家喻户晓的名字。阿里巴巴说它预计来自全美各地的3000余名企业家和企业主将出席此次论坛。
在美国总统特朗普一直强调美中两国贸易逆差的情况下，此次活动带有政治色彩。尽管美国近来在国际舞台上背弃了底特律招商全球化理念，但美国的中小企业仍然渴望将它们的产品销往世界。美国佛瑞斯特研究公司的商业策略分析师莉莉•瓦龙说：“对美国商家来说，跨境交易量中有很大一郃分是由中国的网上购物者推动的。
阿里巴巴既拥有网上市场也拥有针对国外商家的跨境平台，希望成为这些商家进入中国电商领域的通道。”阿里巴巴一直努力在美国市场站稳脚跟。虽然阿里巴巴的影响力遍及中国和整个亚洲，但它在这里却鲜为人知。对美国制造的食品、化妆品、维生素及其他商品而言，中国是一个潜在的巨大市场。中国消费者不信任某些产地食品和化妆品的安全和健康，在中国，美国食品和产品有着很高的声誉。
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