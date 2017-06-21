优步首席执行官被迫辞职

旧金山6月20日电，美国打车软件服务运营商优步公司创始人特拉维斯·卡兰尼克迫于投资人压力，于20日同意辞去首席执行官职务。
卡兰尼克曾于13日以家事为由宣布无限期休假，并表示要在休假期间反思如何为公司建设一支“世界级领导团队”。不过，这显然并未打消投资人的担忧。美国《纽约时报》报道，5名优步主要投资人20日致信卡兰尼克要求他立即辞职。卡兰尼克随后决定辞职，但仍是董事会成员。
卡兰尼克在一份声明中说：“我接受投资人让我辞职的要求，这样优步可以重振旗鼓，而不是为又一场纷争分散精力。”
卡兰尼克2009年在旧金山创办优步，开创了打车软件这个新行业。优步目前在全球数百个城市提供打车软件服务，估值约680亿美元，是全球估值最高的初创公司之一。不过在快速扩张过程中，优步的企业文化、管理方式、竞争手段等饱受争议，今年早些时候还曝出性骚扰丑闻。
《纽约时报》评论说，在硅谷，投资人公开责难初创公司首席执行官比较少见，只有在企业处境堪忧或开始走下坡路时，投资人才会采取行动保护他们的投资。就优步来说，如果它的估值下滑，投资人可能损失惨重。优步迄今的融资额超过140亿美元。(新华社)
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