研究显示称快乐秘诀是每晚睡7小时6分

英媒称，一项新调查显示，“十分快乐”的人每晚会不多不少刚好睡7小时零6分。
据英国《每日邮报》网站6月16日报道，我们已经知道，幸福安康与睡眠时间有着密切的关系——现在看来睡眠时间要求只存在非常有限的伸缩空间。认为自己“基本快乐”的被调查者每晚睡7小时，稍稍少于“十分快乐”的人。
这项对2000人进行的调查还显示，那些自称“有点儿快乐”的被调查者每晚睡6小时54分钟。
调查报告称：“睡眠不足6小时48分钟意味着，在人际关系中一点都不开心、持续感到忧虑以及永远没有丝毫的感恩情绪。”
7小时是英国国民保健署建议的成人每日最少睡眠时间，但也许把睡眠时间再延长6分钟是有好处的。与以往研究一致的是，这项新研究发现，妇女是最难睡一夜安稳觉的人群，而那些自述睡眠时间最少的人同时也表示他们是最不快乐的。
不过年龄是一个重要因素。这项由美国一家床垫企业开展的调查还发现，年龄在25岁或以下的人群不论快乐程度高低，睡眠时间都很长。单身者自述睡眠时间最长，而分居者则睡得最少。
睡眠最好的被调查者更有可能是在就寝前进行了冥想或洗了淋浴的人。调查报告称，与睡眠不足存在关联的活动包括工作或玩电子游戏。我们当中有1/3的人受睡眠不足困扰，压力、电脑和手机、倒班工作制、在家办公等常被视为睡眠不足的原因。
度过不眠之夜的代价不只是疲劳。除抑郁外，缺乏正常的睡眠也被认为与肥胖、心脏病发作、中风和糖尿病风险上升相关，还会缩短寿命。
根据最近的研究，导致失眠的原因通常被认为是压力和焦虑，但其起因可能是遗传方面的。一个国际研究团队首次发现了可能造成睡眠紊乱的7个基因，这一突破或许能为我们带来新的治疗方法。
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