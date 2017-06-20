美军寻求可装备激光武器无人机

美国《国家利益》双月刊网站6月17日发表题为《美军想用激光击落朝鲜的洲际弹道导弹》的报道称，由于朝鲜继续不懈地研制洲际弹道导弹携带核弹头打击美国本土，美国正在寻找可以击落朝鲜洲际弹道导弹的新工具。
近日，美国导弹防御局发布信息征询函，邀请企业提供高空长航时无人机方案，要求无人机装备激光武器，在弹道导弹的助推段击毁导弹。导弹防御局要求无人机的飞行高度超过6.3万英尺（1英尺约合0.3米），续航时间至少达到36小时，不包括完成任务后从空军基地到驻地理论上3000公里的飞行距离。此外，无人机方案应当在巡逻时具备564公里/小时的经济巡航速度，搭载5000到12500磅（1磅合0.4536千克）的有效载荷。
从这项方案来看，几乎毫无疑问，导弹防御局招标的这款无人机将用于对付亚太地区的威胁。正如信息征询函所说，“飞机方案应当能够对地面持续保持绝对控制，并且准备从位于夏威夷的太平洋导弹试射场和加利福尼亚州爱德华兹空军基地起飞”。导弹防御局规定的交付时间是2023年，不过该机构对于“在上述性能参数方面能够显示出显著进步的中期解决方案”同样感兴趣。
五角大楼早就有意运用定向能——激光——加强防御系统。
美军一直致力于推动这种技术成熟化。其中的关键挑战是要制造出一种激光器，既能够摧毁弹道导弹，又要小巧，可以安装在无人机或者飞机上。
如果美军弄明白这种技术，定向能有可能大大加强美国的导弹防御力量。
装备激光器的高空长航时无人机相比当前的导弹防御系统还具备另一个优势，那就是可以在导弹的助推段拦截导弹。
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