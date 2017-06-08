消防员未接7个电话成终生遗憾！母亲哭骂他“不孝顺”

2017年6月5日傍晚18:30左右，因杭州萧山辖区一家企业发生火灾，消防员叶威明被紧急派往突发事故现场。
为了专心扑救，消防战士参与行动时都会把手机留在宿舍，叶威明也不例外，临出发时把手机放在了宿舍抽屉内。
奋战将近6个小时，火终于扑灭了。回到寝室已是6日凌晨12点半，又累又困的叶威明，简单洗漱了一下便躺下了。
6日早上7点，当叶威明打开手机时，手机上显示有7个未接来电，而且全部来自于家里。
这时，电话再次响起。电话那头，传来叶威明的妈妈带着哭声的责骂。“你昨晚干什么去了！你外婆昨晚走了！临终前就想跟你打个电话说几句话，结果，一直到走，电话都没打通！是你外婆把你拉扯大，结果，临终想跟你说几句话，电话都打不通，你怎么这么不孝顺！……”
电话这头的叶威明，一下子瘫坐在床上，许久没有说话，眼泪一个劲往下掉。
同寝室的班长连忙走上前去问具体情况。叶威明只是反复地念叨着：“我外婆去世了。我救火的时候，我外婆去世了。我外婆想给我打电话，但是我没接到。我外婆去世了……”
得知这一情况后，消防大队派车辆和人员第一时间将叶威明送上了回家的高铁。
正如那句“哪有什么岁月静好，只不过有人替你负重前行！”每次发生事故，消防战士都是冲在第一线的，他们大部分人都是20岁左右的小伙子，美好的人生正刚刚开始，为了救援，有的人甚至付出了生命的代价。
好男儿，相信外婆会理解的！
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost