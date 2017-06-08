东风压倒西风？张大千作品全球最贵

如果问一位艺术界人士:“全世界拍卖成交额最高的艺术家是谁? ”很少有人会回答“张大千”。但是，据法国数据库Artprice统计，这位1983年去世的中国现代主义画家的作品，去年创下了3.548亿美元的拍卖成交额，比排名第二的毕加索多出3100万美元。
5月30日，在佳士得的香港拍卖会上，张大千1965年的“泼墨”卷轴《云山古寺》由一位电话竞拍者以含佣金1.025亿港元(约合1315万美元)的价格拍下，这幅画是张大千作品拍出的第六高价。这位云游四海的高产画家的作品被大量仿冒，他本人也颇为乐于模仿其他中国画大师的画作。本次拍卖的作品来自于著名的梅云堂旧藏。
几天前，佳士得在香港拍出一幅赵无极的作品，成交额高达1.529亿港元，创下了他的个人拍卖纪录。赵无极是一位现代主义画家，他的大部分创作生涯在法国度过。此次拍出的作品《29.09.64》是一幅风起云涌的蓝、黑、白色抽象画，自1968年起一直由一个法国家族收藏。这些商价反映出资金力量的平衡开始向中国拍卖市场倾斜。
据Artprice估计，在艺术市场下行和收缩的2016年里，全球美术作品的公开销售额为124.5亿美元，其中中国占38%，超过了美国的28%。纽约的中国古代艺术品交易商蓝理捷表示:“要知道，1985年在中国内地销售艺术品还是非法的，如今这里已经有了400家拍卖行，真是非常惊人，中国买家正在制定规则。”但现代主义作品并不是唯一畅销的中国艺术品。在香港，古代艺术品还在持续拍出高价。蓝理捷于5月31日参加了佳士得的粉青釉“双龙”盘口尊拍卖会，这件有唐代风格的瓷器出自清雍正年间，品相完好。两位电话竞拍者将价格推到1.405亿港元成交，已经接近了佳士得的最高估价。蓝理捷说：“这是—件非常令人赞叹的艺术品，但是对于一件18世纪的瓷器来说，这些钱还是太多了。”
香港和中国内地的拍卖品一直受到拒付问题困扰，从而破坏了销售数据的可靠性。例如，根据今年3月一份由巴塞尔艺术展和瑞银委托的报告，从2015年5月至2016年5月，中国拍卖品的拒付率商达41%。尽管如此，作为仅次于美国的世界第二大经济体,中国依然是艺术品市场的主要新兴力量。不过，这股力量将会如何发展呢？
国际当代艺术领域的交易商和拍卖商希望中国收藏家能对西方市场的艺术家更加了解，更感兴趣。在过去五年里，香港巴塞尔艺术展成为美国和欧洲的画廊不可错过的活动，让它们可以在亚洲展示自己代理的艺术家的作品。现在，西方拍卖公司也在香港举办国际当代艺术拍卖会。（美国《纽约时报》）
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