【《日本经济新闻》6月7日报道】以色列加强了与沙特等阿拉伯国家的合作。其背景在于，他们面临伊朗和激进派等“共同的敌人”。半个多世纪过去了，共同的威胁让昔日对立的国家逐渐靠近。
4月中旬，黎巴嫩民兵组织真主党一位成员指责称：“沙特、以色列和美国正在联合攻击叙利亚（巴沙尔政府）。”处于伊朗影响之下的真主党在叙利亚内战中支持巴沙尔政府，“阿拉伯盟主”沙特支持反政府派。过去曾与以色列交火的真主党对以色列干预叙利亚内战提高了警惕。
美国总统特朗普5月访问以色列之际表示：“在沙特见到的阿拉伯世界和伊斯兰世界的首脑都对以色列表现出了友好态度。”特朗普总统敦促以色列与阿拉伯国家进一步合作。没有建交的以色列与沙特走近的背景在于，两国均对2015年的伊朗核协议抱有警惕情绪。
以色列总理内塔尼亚胡2月在华盛顿与特朗普总统举行联合记者会时表示:“阿拉伯国家第一次把以色列视为‘盟国’而非‘敌人’。近年以色列与沙特逐渐趋于合作，内塔尼亚胡的发言体现出对以色列和阿拉伯国家改善关系的真实感触。
【法国《世界报》6月7日文章】题：以色列希望从孤立多哈中获益
以色列领导人杷阿拉伯国家与卡塔尔断绝外交关系看成是一场充满希望的危机。内塔尼亚胡政府对特朗普访问该地区的结果感到髙兴，因为美国总统用完全令以色列人满意的话语斥责伊朗和圣战主义威胁。以色列国防部长阿维格多•利伯曼称，“与卡塔尔断绝外交关系的阿拉伯国家之所以这么做，并非因为以色列和巴勒斯坦的问题，而是因为它们害怕伊斯兰极端恐怖主义”。
内塔尼亚胡在其分析地区力量对比中得到了安慰。两年多以来，以色列总理始终以共同利益为名坚持与温和的逊尼派阿拉伯国家拉近关系。在他看来，这种历史性的拉近关系大大优先于解决巴以冲突。然而，相关国家认为，以色列和阿拉伯国家（不包括约旦和埃及）之间的关系只有在巴勒斯坦问题解决后才可能正常化。以色列和这些国家对奥巴马政府有着同样的不满，因为后者过分关注签署伊朗核协议。今天，它们对特朗普的看法也趋于一致。然而，摩西•达扬中东和非洲研究中心专家纳彻姆•希洛则提醒以色列方面不要乐观。他说，“阿拉伯国家和卡塔尔之间断绝外交关系有可能促使多哈停止对哈马斯的资金援助。这或可促使加沙地带越来越不稳定，并导致与以色列的新冲突”。
与卡塔尔的危机恰好发生哈马斯脆弱的时刻。因为缺少饮用水并且供电不足，加沙地带的生活条件比任何时候都糟糕。百姓的愤怒达到了顶点。如果多哈停止为加沙地带的发展计划或人道救援计划出资，后果可能极其严重。以色列国家安全研究所研究员奧代德•埃兰强调指出，“卡塔尔对加沙地带的资金援助对以色列来说非常重要。问题涉及不要给百姓造成损失和更多的痛苦。以色列和埃及非常清楚卡塔尔给了加沙地带什么。问题在于:这一经由埃及的援助将持续下去还是将受到影响呢？我注意到，埃及在其公开声明中没有把哈马斯列入卡塔尔支持的组织中”。相反，特朗普曾在利雅得讲话中将其列为恐怖组织。卡塔尔正处于美国压力之下，旨在要它减少居住在其国家的哈马斯成员人数。
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