普京撇清与“通俄门”关系

【路透社华盛顿6月4日电】俄罗斯总统普京在周日播出的一个电视采访中强烈否认他掌握了任何対美国总统特朗普不利的材料。
普京在美国全国广播公司的节目中被问及他是否掌握了任何对这位共和党总统不利的情报时说:“这不过是另一番无稽之谈罢了。”这番言论是莫斯科最近的一系列否认表态的最新内容，这些否认对于美国总统面临的“通俄门”政治危机几乎没产生任何影响。
普京还说，尽管特朗普曾经作为一名商人前往俄罗斯,但是他与其没有任何关系。普京指出，目前在俄罗斯有来自约100家美国公司的高管。普京说:“难道你认为我们现在正在收集关于他们所有人的不利情报吗? ”他说:“你们都失去基本的判断能力了吗?”
特朗普称一项针对其竞选团队与俄罗斯之间联系的调查为一种“政治迫害”，目的在于损害其2016年嬴得总统大选的合法性。
【法新社华盛顿6月5日电】俄罗斯总统普京称，他对于有报道称特朗普总统的女婿、白宫高级顾问贾里德•库什纳在特朗普就职前曾提议与克里姆林宫建立秘密通信渠道一事一无所知。
普京在接受采访时断然否认一项美国情报机构的评估，即认为俄罗斯通过黑客入侵等手段介入美国大选并且帮助待朗普获胜。他说，可能是來自任何地方的非俄罗斯黑客试图嫁祸俄罗斯。
这项指控——以及关于特朗普政府参与了这项共谋的更加严厉的指控——是一位美国特别检察官和国会委员会进行的一项重大调査的核心问题。特朗普最激烈的评论人士已经在谈论弹劾问题。普京还说，他不知道俄罗斯驻美大使是否在去年11月大选之前与特朗普的竞选团队有过接触。
普京说:“我说的是实话。你是不是认为俄罗斯驻全世界的大使每天都会跟我报告，他跟谁一起吃了饭，或是与谁举行了会面？”据美国《华盛顿邮报》报道，去年12月与俄罗斯驻美大使基斯利亚克在纽约会面时，库什纳曾提议建立一个与莫斯科的秘密通信渠道。
【德国《法兰克福汇报》网站6月4日报道】普京已经向美国电视台保证，他几乎不认识美国总统特朗普的前国家安全顾问迈克尔•弗林。普京说，他只是在2015年的一次例行活动中见过弗林一面。“我先讲了话。然后我们聊了一点别的事情。我起身离开。”普京这样描述他在莫斯科与弗林参加餐会的情形。后来他被告知:“您知道有个美国人卷入了一些事情吗? ”普京补充说:“情况就是这样。我从未和他认真谈过话。这就是我和弗林先生熟识的程度。”
当时在莫斯科参加那场餐会的还有美国绿党总统候选人吉尔•斯泰因和捷克前副总理西里尔•斯沃博达。该餐会由“今日俄罗斯”电视台主办。法国总统马克龙当选前曾把该电视台称为“虚假宣传之源”。
弗林一直被看做“通俄门”的关键人物。弗林今年2月不得不在履职仅3个半星期后就辞职，因为他就自己与俄罗斯驻美大使之间的电话交谈说了谎。目前美国国会正在调查此事。此前，弗林拒绝按参议院情报委员会的要求交出他与俄罗斯有联系的文件。
【美国之音电台网站6月5日报道】俄罗斯总统普京坚称，他从未会晤过特朗普，并质疑美国的媒体是否已经“失去理智”。
普京表示,每年有成百上千的美国商界髙管来到莫斯科，他很少见这些人。特朗普在进入政坛之前是一位商界巨头。普京还否认与已经被解职的美国前国家安全顾问弗林有过任何接触。有一张为人熟知的照片显示弗林和普京2015年在莫斯科坐在同一张宴会桌旁。当时这位退役陆军将军是特朗普的一名顾问。
普京还表示，俄罗斯干预美国大选毫无意义，因为不论谁是美国总统，俄罗斯人都知道从一位美国领导人那里会得到什么。
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