美国在全球面临“信任”危机

【英国《卫报》网站6月4日文章】题：美国是全球最大输家，这要归因于特朗普灾难性的自毁行为
最近,在美国生活让人感觉有点超越现实，就像一场非常糟糕的电视真人秀，这要归因于特朗普。最为突出的是总统作出的抛弃《巴黎协定》和世界上几乎所有国家的决定。即使《巴黎协定》不具有法律约束力，这项协定也让世界走上了将全球气温上升幅度限制在2摄氏度以内的正轨。科学家警告称，全球气温上升2摄氏度以上将给我们的星球造成灾难性打击。
退出该协定不仅使我们放弃了全球领导者地位，实际上还让我们失去了全球公民的身份。美国加入了尼加拉瓜(该国认为这项协定还远远不够)和叙利亚(该国正处在毁灭性的内战之中)的行列，成为不参与巴黎谈判的为数不多的国家之一。长期以来美国一直是世界上碳排放量最大的国家。我们已成为一个流氓国家。
这一做法不会带来“美国优先”。相反，我们有可能在迈向更具活力和创新性的全新清洁能源经济体的全球竞争中成为“最大输家”。特朗普有关《巴黎协定》影响的暧昧主张已受到广泛批评。再多的花言巧语也不可能让煤炭产业回归，任何东西也阻挡不了清洁能源岗位井喷式的增长。美国能源部2017年的能源与就业情况报告称,风能和太阳能产业提供的就业岗位几乎是煤炭产业的三倍。
特朗普声称自己被选为匹兹堡的代表，而不是巴黎。匹兹堡市长威廉•佩杜托反击说:“对我们的星球而言，对像匹兹堡这样的城市而言，特朗普•总统的决定是灾难性的。”事实上，这座曾经浓烟弥漫的工业城市凸显了采用更为清洁的能源所带来的巨大好处。特朗普的做法还在削弱美国经济,导致可再生能源工作岗位增长放缓并将全球清洁能源领导者地位拱手让给中国。国际可再生能源组织称，中国创造的清洁能源工作岗位已是美国的三倍以上。
【英国《金融时报》网站6月5日报道】美国总统特朗普6月1日正式宣告退出巴黎气候协定，这立即引起全球哗然，谴责嘲讽铺天盖地，不仅来自各国政府，还来自商界和各类社会团体。比利时政府称这一不负责任的决定有损美国信誉。法国新总统马克龙更是认为美国“背叛了世界”。他在演讲中使用英语，把特朗普“使美国重新强大”的竞选口号改为“我们要使地球重新强大!”
评论界普遍指责特朗普退出气候变化协定是自绝于国际社会，将此称为一大丑闻，认为特朗普已成为全世界防范气候变化努力的敌人。诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨等人甚至指责特朗普把美国变成流氓国家，向战后来之不易的全球经济治理架构扔了一枚手榴弹。很自然地，人民普遍开始对未来控制气候变暖的努力和前景充满忧虑。
【英国《金融时报》网站6月5日报道】特朗普在上月召开的北约及七国集团会议上疏远自己的西方盟友，以至于徳国总理默克尔在其离开后表示，欧洲別无选择，只能把命运掌握在自己手中。欧盟对美国的态度发生转变，表明自二战结束以来全球秩序一直依赖的西方联盟出现了相当大的裂痕。凸显这种不和的是，德国、法国和意大利领导人上周五发表一份联合声明，对华盛顿方面退出《巴黎协定》表示遗憾，批评美国放弃了“各国合作的基石”。
美国前财长保尔森也对华盛顿放弃权力之举表示痛惜。他在一份声明中表示：“如果继续作出放弃我们世界领导角色的政策决定，我们就会承担不起后果。”
【美国《纽约时报》网站6片2日报道】特朗普总统已经成功地把“美国优先”变成了“美国孤立”。
通过退出巴黎气候协定，特朗普制造了一个全球领导力真空，为美国的盟友和对手一同奉上了重塑世界权力结构的大好机会。应对气候变化议题曾把美国的欧洲盟友、它在太平洋地区日渐崛起的超级大国竞争对手，乃至包括伊朗在内的一些敌人团结起来。特朗普不顾美国商界很多人以及国务卿蒂勒森的反对，作出了这一决定。宣布这一消息的仅仅几天之前，特朗普曾拒绝向北约盟友坚定地重申美国对它们的安全承诺。再往前数几个月，他抛弃了TPP贸易协议。TPP的签订旨在把美国置于一个贸易集团的核心位置，该集团将与日益增长的经济实力相抗衡——也有人说是对其加以遏制。
特朗普说《巴黎协定》只不过是“把美国的财富大把地再分配给其他国家”。这体现了特朗普对维持美国实力的理解，与可追溯至杜鲁门的所有前任对这方面的理解均有不同。他提议削减上交联合国的经费和美国的对外援助经费，这是基于只有经济和军事实力才重要的假设。在他看来,“软实力”这种东西——对结盟和更广泛的全球项目的投资——只会耗尽而不是增加影响力。
特朗普让世界各国领导人有更多理由认为，是时候通过大力卖出在华盛顿的部分股份来重新平衡自己的投资组合了。德国总理默克尔已经宣布了她的对冲止损计划。上周末，在同特朗普会晤后，默克尔声称她意识到,“我们可以完全依赖他人的时代，在一定程度上来说结束了”。
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