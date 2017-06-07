研究发现：综合疗法可延长前列腺癌患者生命

据英国《观察家报》网站6月3日报道，研究人员结合标准荷尔蒙疗法和一种名为阿比特龙的药物，这种药一般给对标准荷尔蒙疗法不再有反应的癌症患者使用。这项研究是英国和瑞士当前进行的“斯坦皮德”随机试验的一部分。
向美国临床肿瘤学会递交报告的尼古拉斯·詹姆斯说：“这是我在前列腺癌试验方面看到的最具影响力的结果。这种感觉在职业生涯中是绝无仅有的。据我了解，这在各种成年人癌症临床试验中死亡人数降幅最大。”
詹姆斯说：“阿比特龙不仅可延长生命，还能让癌症复发率和严重骨并发症的发病率分别降低70%和50%。基于上述巨大的临床好处，我们认为，对新诊断出的前列腺癌晚期患者的先期护理工作应作出调整。”
报道称，这项研究有2000名男士参与。与只接受荷尔蒙疗法治疗的患者相比，接受阿比特龙药物及标准荷尔蒙疗法治疗患者的死亡率大幅下降。
研究人员还发现，接受上述两种治疗的患者受到的副作用影响略大，心血管和肝脏出现状况的情况尤为突出。
现年59岁的艾尔弗雷德·塞缪尔斯参与了这项试验。塞缪尔斯2012年1月被诊断出前列腺癌晚期。他说：“当时我感觉世界在一夜间崩塌了。医生当时解释说，手术对我来说已不可取，因为癌细胞已扩散了。”
他说：“作为这项试验的一部分，我开始每天服用阿比特龙4次，每8周注射一次荷尔蒙。在最初的六周里，测试结果表明治疗开始显效。我现在仍在参与这项试验。我认为这项试验让我感到很安心。幸运的是，癌症目前得到了很好的控制。”
据美国疾病控制和预防中心与英国前列腺癌研究中心称，美英两国每年分别有2.7万名和1.1万名男性死于前列腺癌。在美国，前列腺癌是除皮肤癌以外最常见的男性患癌类型。
英国前列腺癌研究中心研究部主管伊恩·弗雷姆说：“让一些男性患者在进行荷尔蒙疗法的同时服用阿比特龙的潜在好处非常明显，我们将与相关机构合作，以确保男性患者可以通过国民保健署选择这种治疗方法。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost