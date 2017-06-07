美作家叹中国发展超越美国认知：对中国繁荣感到惊讶

美国多丽著作网站6月4日美国女作家多丽·琼斯·杨的《美国人不了解的中国》一文，文章摘编如下：
在中国，几乎每个大城市都有地铁，又新又干净，而且没有涂鸦。尽管大多数乘客是中国人，但广播却使用中英双语。在每一站，乘客都被提醒“mind the gap”，即小心站台与列车之间的空隙。
“Mind the gap”对最近没到过中国的美国人也是个很好的提醒。最近我用3周时间游览了6座中国城市，对中国的一片繁荣感到惊讶。城际航班满载的几乎全是中国旅客，上海最豪华的酒店里挤满了要入住的本国人。从高铁上看到的是大型农业综合企业，机械化程度很高，还有一片又一片高层公寓楼，准备供摆脱了过去苦累不堪的田间劳动的农民居住，这与上世纪80年代的中国农村形成了鲜明对比。
令人遗憾的是，受特朗普竞选总统期间发表的有关不公平贸易做法的言论推波助澜，美国老百姓对中国的认知已经陈腐过时了。现在中国国内生产总值的超过81%是由本国内需推动的。中国人的工资水平在提高，因此一些依赖廉价劳动力的工厂被迫迁往墨西哥或越南。
真正打动我们的是中国的老百姓现在富起来了。我丈夫（华裔）的堂侄在没有自来水的农村长大，而今在南京拥有自己的公司，销售测试听力用的隔音室。一位友人的儿子，过去没考上中国的大学，现在销售自创品牌的化妆品，手下有200名员工。我丈夫的外甥女婿辞掉了报纸编辑的工作，开了一家酒庄。他酿造了2000瓶红酒，品质据爱喝葡萄酒的美国亲戚评判已达到国际水平，这些产品都只在中国销售。有了6.7%的经济年增长率和13.7亿人口，谁还需要考虑出口？我们在旧金山的女婿很羡慕中国企业家们有这么显而易见的成功机会。
随着城市人口激增，建筑塔吊点缀着中国大城市的天际线，高速公路上满是奔驰、宝马、丰田、福特和别克，这些车大多是合资企业在中国生产的。购物中心随处可见，很多都有进口品牌专卖店。在上海，我们参观了一家特斯拉经销商，隔壁店里销售的是高端无人机。
美国媒体对中国缺点和缺乏西方式自由的报道助长了美国人的错误认知，不过这对多数中国人来说无关紧要。中国人乐于使用百度、微信和滴滴，它们是中国版的谷歌、脸书和优步。距我们上次探访也就一年的时间，手机支付已经普及，而滴滴也大行其道，以至于在北京招手打到车几乎不可能。地铁里约90%的乘客都在看智能手机——有人用苹果，有人用三星，也有人用的是鲜为人知的中国品牌，他们了解的世界新闻远比祖辈多得多。
美国多丽著作网站6月4日美国女作家多丽·琼斯·杨的《美国人不了解的中国》一文，文章摘编如下：
在中国，几乎每个大城市都有地铁，又新又干净，而且没有涂鸦。尽管大多数乘客是中国人，但广播却使用中英双语。在每一站，乘客都被提醒“mind the gap”，即小心站台与列车之间的空隙。
“Mind the gap”对最近没到过中国的美国人也是个很好的提醒。最近我用3周时间游览了6座中国城市，对中国的一片繁荣感到惊讶。城际航班满载的几乎全是中国旅客，上海最豪华的酒店里挤满了要入住的本国人。从高铁上看到的是大型农业综合企业，机械化程度很高，还有一片又一片高层公寓楼，准备供摆脱了过去苦累不堪的田间劳动的农民居住，这与上世纪80年代的中国农村形成了鲜明对比。
令人遗憾的是，受特朗普竞选总统期间发表的有关不公平贸易做法的言论推波助澜，美国老百姓对中国的认知已经陈腐过时了。现在中国国内生产总值的超过81%是由本国内需推动的。中国人的工资水平在提高，因此一些依赖廉价劳动力的工厂被迫迁往墨西哥或越南。
真正打动我们的是中国的老百姓现在富起来了。我丈夫（华裔）的堂侄在没有自来水的农村长大，而今在南京拥有自己的公司，销售测试听力用的隔音室。一位友人的儿子，过去没考上中国的大学，现在销售自创品牌的化妆品，手下有200名员工。我丈夫的外甥女婿辞掉了报纸编辑的工作，开了一家酒庄。他酿造了2000瓶红酒，品质据爱喝葡萄酒的美国亲戚评判已达到国际水平，这些产品都只在中国销售。有了6.7%的经济年增长率和13.7亿人口，谁还需要考虑出口？我们在旧金山的女婿很羡慕中国企业家们有这么显而易见的成功机会。
随着城市人口激增，建筑塔吊点缀着中国大城市的天际线，高速公路上满是奔驰、宝马、丰田、福特和别克，这些车大多是合资企业在中国生产的。购物中心随处可见，很多都有进口品牌专卖店。在上海，我们参观了一家特斯拉经销商，隔壁店里销售的是高端无人机。
美国媒体对中国缺点和缺乏西方式自由的报道助长了美国人的错误认知，不过这对多数中国人来说无关紧要。中国人乐于使用百度、微信和滴滴，它们是中国版的谷歌、脸书和优步。距我们上次探访也就一年的时间，手机支付已经普及，而滴滴也大行其道，以至于在北京招手打到车几乎不可能。地铁里约90%的乘客都在看智能手机——有人用苹果，有人用三星，也有人用的是鲜为人知的中国品牌，他们了解的世界新闻远比祖辈多得多。
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