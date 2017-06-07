伦敦惨案凸显“简易恐袭”更难防

【美国《华尔街日报》网站6月4日报道】随着英国情报官员尝试理清3名袭击者如何在3日发动了伦敦桥上的致命狂暴行径，反恐负责人将试图确定他们的反恐对策哪里出现了问题。
英国在12年间没有出现造成大规模伤亡的袭击事件后，突然在短时间内经历了3起，说明当局没有办法防止个人或小团体发起的临时低科技恐怖袭击。英国首相特雷莎•梅表示，鉴于威胁的方式正在改变，英国将检讨其反恐对策。
近期在伦敦、斯德哥尔摩和尼斯发生的袭击中，袭击者都使用车辆撞向人群，说明即使安全部门可以成功挫败高级别的袭击，预防比较简单的袭击仍是一个挑战。皇家三军研究所国际安全研究所所长拉法埃洛•潘图奇说，要说清警方和官员到底遗漏了哪些征兆还为时尚早。
他说，曼彻斯特和威斯敏斯的袭击者都引起过情报部门的注意，但都被认为威胁没有大到需要进行高级别监控的程度，这就凸显了情报部门面临着人数不断增加的极端主义者，要决定应该监控谁有很大难度。英国拥有世界上最老练的情报部门之一。与其他欧洲国家不同，英国仍然维持着边境检査，再加上严格的枪支管控，恐怖分子很难在不被发现的情况下买到2015年11月巴黎袭击中使用的武器。
但这些有利条件对于挫败主动的个人或小团体使用平日常见的物品(例如车辆或刀具)发起不太复杂的袭击行动就没什么用处了。这些袭击者不需要与身在中东的统筹者联系，同时对于安全部门来说，即使知道他们的存在，对他们进行标记的难度也更大。
【彭博新闻社网站6月5日报道】题:伦敦警察凭借枪支和直升机来适应恐怖主义新现实
英国特种部队直升机周六晚降落在伦敦桥上的画面引发人们许多疑问，英国首都是变得越来越危险了，还是比以往防卫得更严密了？
这次袭击事件造成7人死亡，是3个月来伦敦第二次遭到攻击，3月份议会大厦附近曾发生类似袭击事件。工党领袖杰里米•科尔宾周日晚指责首相特雷莎•梅削减警用资金，未能保护好公众。然而,在伦敦桥实施袭击的3名恐怖分子在警察开了50枪后于8分钟内被击毙，而英国警察通常是不携带武器的。4年前，一名不当班的士兵遭到2名伊斯兰极端分子的攻击时，警察用了15分钟才赶到现场。那一次，他们只是开枪伤到了袭击者并没有击毙他们。
位于伦敦的英国皇家联合军事研究所国际安全研究主管潘睿凡说:“对这些攻击事件的反应速度真的非常快，当局对射杀袭击者毫不犹豫。这反映了警察严阵以待的事实。”不仅仅是维持治安的方式在发生变化，以适应这种新的自己动手的恐怖行动，伦敦街头也在悄然发生变化，人行道及地标性建筑附近采用了矮柱和栅栏等多种形式的保护措施。当局希望保卫这座城市。
伦敦大学国王学院战争研究学院危机与恐怖主义研究讲师布鲁克•罗杰斯说:“我们进行了很多关于安全措施的讨论，以及如何使甚至是长凳这类的东西成为保护措施之—，这样就不会使人们觉得生活在堡垒之中。我看到他们在对一些矮柱进行测试，并开着着大型卡车撞过去。”
安保人员抓到的潜在袭击者远比未抓到的多得多。英国首相特雷莎•梅周日说，自威斯敏斯特袭击事件以來，安保和情报机构“挫败了5起可信的阴谋”。内政大臣安伯•拉德上个月说，安全部队正在密切关注500起不同的阴谋，并对嫌犯名单上的约3000人实施了监视。
另有2万人曾接受过调查，属于威胁程度较小的人。
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