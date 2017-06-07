担心特朗普靠不住 亚太国家谋求加强合作

英媒称，本地区外交官和官员说，有几个亚洲国家越来越担心可能无法再依靠美国保护它们且牵制中国，所以正在谋求巩固彼此间的非正式同盟。
据路透社6月4日报道称，这些外交官说，澳大利亚、日本、印度和越南等国悄无声息地加紧磋商与合作，但又留意不要惹恼北京。目前还没有人提到要缔结正式同盟。
澳大利亚总理特恩布尔在周末举行的香格里拉对话开幕式上致辞时说：“在这个全新的世界里，我们不能再依靠大国维护我们的利益。”
“我们必须承担起维护自身安全与繁荣的责任，同时意识到，当我们与可靠伙伴和朋友分担集体领导权的重任时，我们会更加强大。”
在6月4日闭幕的为期3天的会议期间，他的观点引起了与会者的共鸣。
本地区官员和分析人士说，人们越来越不信任美国总统特朗普的政府，重要原因是他退出了《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），又于上周退出了《巴黎协定》。
报道称，许多人担心特朗普此举表明美国将进一步放弃支撑该地区长达数十年的传统安全职责。
尽管美国国防部长吉姆·马蒂斯在论坛上说，华盛顿仍将承担对该地区的义务。
本地区官员说，他们对特朗普的变化无常感到忧虑。
一位亚洲高级军官说：“我们信任马蒂斯，我们信任美国太平洋司令部司令哈里·哈里斯，但最高领导人？不信任度很高。”
马来西亚国防部长希沙姆丁·侯赛因说，亚洲还在竭力摸索特朗普在该地区的政策。
他说：“我很想确切知道新政府的真实意图。”
新加坡国防部长黄永宏大致证实伙伴间加强了合作，但他还说，他欢迎马蒂斯做出的保证。
黄永宏在新闻发布会上说：“各国审时度势，然后做出调整，优秀的领导者就是这样做的……你设想自己处于一种形势下，所以一旦发生变化，你就不会完全猝不及防。”
报道称，澳大利亚、新西兰、英国、马来西亚和新加坡本周末为《五国防御协议》注入了新活力。官员们说，他们希望更有效地把新的军事能力联系在一起，同时加强反恐行动和海上安全。
地区安全专家蒂姆·赫胥黎上周表示，随着本地区力量对比发生变化，这五个国家应该加强军队间的互通性。
他说，在特朗普总统的领导下，美国的战略和政策进入了“充其量只能说是充满了不确定性的时期。在这种充满不确定性的情况下，本地区的大多数国家都在谋求加强军事实力”。
报道称，印度没有派政府代表团参加香格里拉论坛，但积极参与加强本地区合作。
上个月，该国派出4艘舰船和一艘P-8“波塞冬”海上巡逻机，与新加坡举行了海军演习，目前正不声不响地加强越南的防御能力。几家印度防务公司参加了上个月在新加坡举行的国际海事防务展览会暨会议，其中包括短程导弹制造商。
海军官员和外交官说，由于担心惹恼中国，新德里拒绝了澳大利亚提出的下个月与日本和美国共同参加“马拉巴尔”海军演习的请求。
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