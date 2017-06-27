瑞士人爱从中国网购：商品琳琅满目 价格实惠还包邮

瑞士媒体称，商品琳琅满目，价格还低得一塌糊涂。在诸如全球速卖通等中国电商平台上，一根智能手机充电线的售价仅为80生丁（100生丁约合7元人民币），并且包邮。越来越多瑞士人直接从中国购买价格实惠的商品，这已不足为奇。
据瑞士德语广播电视公司网站6月22日报道，瑞士邮政提供的最新数据也表明这一点：2015年由亚洲地区发往瑞士的包裹约为600万件，去年已增至900万件。专家预计今年将达到1200万件。这相当于在仅仅两年的时间内翻番。
“我们认为这一增长还将持续，”瑞士邮政国内和国际包裹业务负责人斯特凡·卢京比尔说。
报道称，在瑞士邮政位于苏黎世-米利根的国际邮件中心，2公斤以下国际小件包裹中的三分之一来自亚洲地区，主要是中国。目前，瑞士邮政日均处理大约3.2万个来自亚洲的包裹。
据瑞士德语广播电视公司网站报道，瑞士电商行业协会对来自中国的包裹洪流忧心忡忡。协会主席帕特里克·凯斯勒对瑞士零售商面临的竞争劣势提出批评：中国零售商向瑞士寄送一个2公斤以下包裹价格仅为1.7瑞郎（1瑞士法郎约合7元人民币）。“而瑞士企业在国内寄送相同包裹的价格是5瑞郎到7瑞郎。”原因是中国在邮政系统被定级为新兴国家，享受低费率优惠。此外，中国电商还充分利用关税和增值税免税上限：价值62瑞郎以下的商品既不用缴纳增值税，也不用缴纳关税。
报道称，不过，与中国的零售巨头相比，瑞士电商在退换货服务方面具备优势。Brack.ch网站首席执行官马库斯·马勒说，出于这个原因，他并不惧怕中国电商。此外，自2019年起，来自中国的外国电商或亚马逊网站也必须在瑞士缴纳增值税。起征点是1瑞郎——只要该电商在瑞士的销售额达到10万瑞郎。不过，即便如此，全球速卖通等网站大概依旧能保持极低售价。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost