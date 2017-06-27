特朗普要求就“通俄门”调查奥巴马

【埃菲社华盛顿6月24日电】美国总统特朗普24日要求在调查俄罗斯涉嫌干预去年大选的问题时应该也调查一下前总统奥巴马。特朗普本周第三次发推文质疑奥巴马在去年8月已经得知俄罗斯正试图插手美囯大选时，为何没有采取任何行动。
特朗普在推特网站上表示：“既然奥巴马政府事先已经知道俄罗斯人干预2016年大选，为什么不采取行动？应该把焦点放在他们身上，而不是抓住特朗普不放！”特朗普质疑奥巴马政府未采取行动是不想伤害特朗普的竞选对手希拉里。他在推特上说:“他们是不是不想伤害希拉里？”
【德新社华盛顿6月24日电】美国总统特朗普对前任奥巴马如何处理俄罗斯试图干预美国大选的有关情报提出质疑。特朗普在将于周日播放的福克斯新闻频道的采访中说:“我今天第一次得知，奧巴马在大选开始前很久就知道俄罗斯这件事，可他什么也没做。”
他还说：“中情局在大选开始前很久就向他提供了关于俄罗斯的情报……如果掌握这些情报，他为什么不采取行动?”这番话是周五录制的，但特朗普本周在这个问题上已经多次抨击奧巴马,包括几天内的连续推文。
【法国国际广播电台网站6月24日报道】《华盛顿邮报》爆料，美国中情局去年8月就通报奥巴马，普京将破坏希拉里选举而帮助特朗普胜选。但奥巴马政府因为怕被指责操纵选举及对希拉里胜选有信心而未予反制。在特朗普出人意料胜选后，没采取严厉行动的奥巴马政府官员们才大为扼腕。
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