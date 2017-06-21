中国幼儿园数量不足：“入园难”冲击“二孩”梦

日媒称，中国解决少子老龄化的问题似乎并没有那么简单，取消独生子女政策后的中国正在为增设幼儿园的问题而苦恼。
据《日本经济新闻》网站6月20日报道，由于师资力量不足等，公立幼儿园的增设跟不上需求，面临“入园难”的儿童越来越多。另一方面，私立幼儿园的学费则高达公立幼儿园的5倍，一些夫妇开始为是否生育二孩而踌躇。
“（公立幼儿园）本来就难进，还担心孩子受到不好的影响”，辽宁大连的公司职员韩先生（31岁）对于将3岁的儿子送进私立幼儿园的理由这样解释。韩先生夫妇都有工作，每个月的家庭收入为1万元，在大连处于平均水平。现在送儿子上的私立幼儿园每个月费用高达2500元。
韩先生起初也曾考虑让儿子进学费便宜、每月约为500元的公立幼儿园。然而附近评价比较好的幼儿园只招收特定区域住户的子女，而该区域的房价要比自家现在的住房贵将近一倍。其他公立幼儿园每个班级40个孩子，但只有3个老师。最终，韩先生觉得教师数量太少，无法周到地照顾有食物过敏症的儿子，决定放弃。韩先生诉苦道:“从家庭收支来看，可能要不了二胎了”。
报道称，中国从2013年开始放宽计划生育政策，2016年起全面放开二孩。2016年的出生人数约为1786万人，同比增加131万人，在新政实施的第一年度就取得了不错的成果。不过，虽然出生人数增加，但关键的幼儿园数量却严重不足。目前，需要上幼儿园的儿童约为4264万人，而中国的公立幼儿园的数量只有约8.6万所。为此，公立幼儿园的入园竞争变得异常激烈。
另一方面，中国的私立幼儿园大约有15万所，但费用负担比较重。如果是平均收入水平的家庭，学费就占家庭月收入的四分之一，很多家庭甚至要靠祖父母帮助承担部分费用。家庭月收入约为1万元的公务员王女士（27岁）说，“我老公以前非常想要二孩，但最近不提了”。据她说，在3岁的儿子进入私立幼儿园后，家庭开销变得紧张，生二孩基本没了指望。
报道称，中国的公立幼儿园数量难以增加的最主要原因是师资力量的不足。中国教育部的数据显示，2015年中国的幼师数量为230万人，比2014年增长10.7％，但增速却趋于放缓。
“社会责任重大，待遇却很差”，一位30多岁的幼儿园女老师不满地表示。幼师们白天要忙着教学和照顾小朋友们，傍晚以后还要准备活动及进修。她还表示，“一百个父母有一百种要求”。即便如此，每月工资却只有屈屈3500元左右，低于大连市的平均水平（约5000元）。
报道称，这一辛苦却低工资的状况阻碍了幼师数量的增加。不仅如此，以低工资让幼师承担繁重的工作，还引发诸多其他问题。
报道称，中国政府正抓紧采取对策，在增设公立幼儿园的同时，还给私立幼儿园提供一定的补贴，以降低学费等，但普通中国人距离能安心养育两个孩子的日子似乎还有一段距离。
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