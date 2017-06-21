新加坡逮捕两名“自我激进化”辅警

新加坡6月20日电，新加坡内政部20日宣布已逮捕两名“自我激进化”辅警，并依据《内部安全法》对其中一人发出羁押令，对另一人发出限制令。
两名被捕辅警分别是24岁的凯鲁(Muhammad Khairul bin Mohamed)和36岁的里扎尔(Mohamad Rizal bin Wahid)。两人都是私营保安管理公司翔鹰(AETOS)的职员。
内政部称，2012年凯鲁在互联网上查询与叙利亚冲突相关的资料时开始变得“自我激进化”，并计划前往叙利亚参与当地军事行动。从2015年开始，他将自己的意愿透露给同事里扎尔。里扎尔不但没有向政府有关部门和公司管理层报告这一情况，还就前往叙利亚的方式向凯鲁提供建议。内政部于5月将两人逮捕，并对凯鲁发出羁押令，对里扎尔发出限制令。
这是新加坡内政部本月公布的第二起与居民“自我激进化”相关的案件。6月12日，内政部宣布一名22岁的托儿所婴儿看护助理因公开支持“伊斯兰国”并试图投奔被逮捕。这是新加坡首次依据《内部安全法》羁押“自我激进化”的女性。
据当地媒体报道，新加坡总理李显龙20日晚针对上述两起事件发表讲话。他说，新加坡民众必须携手面对日益加剧的恐怖主义威胁，为恐怖袭击做好准备。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost