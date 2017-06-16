女子服用网购减肥药致幻自残：把手当萝卜切三根肌腱全断

女子为减肥通过微商网购药物，服用后食欲不振，约半年时间减重30多斤，随后身体出现毫无饥饿感、幻觉等症状住进医院，经检查为西布曲明中毒等。经侦查，北京市公安局环食药旅总队会同朝阳分局于5月4日在杭州将该制销有毒有害药品团伙抓获。
多名女性服用该减肥药致幻，还有人切菜时把手当萝卜切
据北京警方介绍，2017年2月13日，事主郭女士的家人报案称，郭女士在去年6月至9月期间，通过某网店购买了名为“DDS”的减肥保健品，服用后精神恍惚，并开始出现幻觉，已在广东省某医院住院治疗。
据了解，24岁的小陈去年6月也在该网店购买了“DDS”减肥保健品，当时卖家介绍，该药是国外进口，销量很好，减肥效果明显。据小陈回忆，服药期间她一直没有什么食欲，不到半年时间，她的体重减掉了30多斤。见减肥效果明显，小陈随后加大了药量，但随之出现口渴、心慌、失眠等症状。
直到去年12月，小陈突然发现自己出现幻觉，随后入院求医，被医院诊断有轻度神经衰弱及心脏问题。医院检查发现，小陈服用的减肥药内含有国家禁止添加的“西布曲明、酚酞”等成分，会对人体产生严重危害。
据公开信息显示，西布曲明主要用于肥胖症治疗，2010年10月30日，中华人民共和国国家食品药品监督管理局宣布，国内停止生产、销售和使用西布曲明制剂和原料药，撤销其批准证明文件，已上市销售的药品由生产企业负责召回销毁。
此外，小陈的朋友小刘在同样服用该微商所卖减肥药后出现幻觉。据小刘的律师介绍，小刘在吃药后精神失常，“后期开始出现幻觉，切菜的时候把手当萝卜切了，三根肌腱全断”。经医院诊断，小刘患有双向情感障碍、中枢神经不可逆损毁，需要终身治疗。目前，小刘已回老家治疗。
减肥药为团伙家中自配，以水晶玉石为幌子网络售药
据了解，接到报案后，警方立即成立专案组开展工作。经过大量侦查工作，最终锁定了以陈某(女，31岁，浙江杭州人)为首的家族式生产、销售非法添加“西布曲明、酚酞”减肥药的犯罪团伙。该团伙在家中自己配制、灌装，制作大量减肥药品，随后通过在网络平台开设店铺，以出售水晶玉石为幌子，通过网络社交平台进行宣传。
警方捣毁生产、销售窝点1个，现场起获空胶囊3000余粒、成品减肥药1000余粒，扣押大量减肥药制作工具及包材，涉案价值20余万元。
经审查，3人供述了生产、销售含有毒有害成分减肥药的犯罪事实。据朝阳警方介绍，陈某团伙已售卖该药品几年时间，曾因犯生产、销售有毒有害食品被司法机关处理过，不料不久后又开始“重操旧业”。
警方提示，不要轻信宣称有治疗效果的保健食品。大量宣称具有“减肥、降压、降脂、降糖、增强免疫力、改善睡眠”等功能功效的保健食品，有可能被不法分子在加工过程中“非法添加”国家明令禁止的非食用物质成分，食用后会对人体健康带来危害。
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