2017年全球创新指数公布：瑞士7连冠 中国跃居第22位

瑞士已连续7年高居全球创新指数排行榜榜首。在今年的排行榜前25名中，除排名第22位的中国之外，其余24个都是高收入经济体。
埃菲社6月15日报道称，15日发布的2017年全球创新指数排名显示，瑞士、瑞典、荷兰是世界上最具创新力的3个国家。在这一榜单上，西班牙进入了前30名，智利则是唯一跻身前50名的拉美国家。
全球创新指数自2007年起每年发布一次，由世界知识产权组织、美国康奈尔大学、英士国际商学院联合发布，对大约130个经济体进行从专利申请量到教育支出等数十种指标的调查评估。
瑞士已连续7年高居全球创新指数排行榜榜首。在今年的排行榜前25名中，除排名第22位的中国之外，其余24个都是高收入经济体。2016年，中国成为首个进入前25名的中等收入经济体。
在瑞士、瑞典、荷兰之后，位列全球创新指数前10名的依次还有美国、英国、丹麦、新加坡、芬兰、德国、爱尔兰。另外，今年的年度报告强调称，印度、肯尼亚、越南等一些经济体的创新力在同等发展水平经济体中处于领先地位。印度正在成为亚洲创新的一个“新极点”。撒哈拉以南非洲在发展方面的创新也取得良好成果，拉美和加勒比地区应该抓住机遇，提升创新能力。
在拉美，智利和哥斯达黎加今年排名第46位和第53位，继续在该地区保持创新力领先地位。但与2016年相比，两国的排名都有所下滑。而在拉美排名第三的墨西哥则比去年上升3位，跃居第58位。
西班牙今年排名第28位，在欧洲经济体中位列第18名。
报告指出，发达国家和发展中国家在创新能力方面的差距仍在继续扩大。无论在政府层面、还是在企业层面，发展中国家的研发活动都增长乏力。
世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐表示，在全球经济增长越来越依赖知识的背景下，创新就是经济增长的引擎，但仍需要更多的投资来提升人类的创造活动和经济效益。
一些中低收入经济体在创新力方面的表现大大优于基于其发展水平的预测：今年共有17个中低收入经济体被认为在创新方面取得突出成就，比2016年略有增加。其中，来自撒哈拉以南非洲地区的有9个，包括肯尼亚和卢旺达等，来自东欧的有3个。
与中国、日本（第14位）和韩国（第11位）等创新强国相差不远的亚洲经济体包括印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾和越南等，这些经济体都在大力提升各自的创新生态系统，在教育、研发、生产率增长、高科技出口等重要指标上排名较高。
德国广播电台网站6月15日发表题为《中国早已不再是模仿者》的报道称，世界知识产权组织最新发布的全球创新指数再次表明，中国正在进步。该组织专家萨哈·温施证实：“中国去年进入前25名。其他最靠近的发展中国家排名也在第40、50、60或70名左右。这意味着中国实现了巨大突破。而今年中国再次从第25位跃居第22位。”
不过，应该如何解释中国人的这一巨大突破——中国正从一个山寨国家走向一个高科技国家？
温施说：“仿造，或者经济学术语中所说的技术转让，对中国的创新进步起到了非常大的帮助。仿造在这里不是什么坏事，包括德国在内的其他所有国家以前也是通过这种方式借鉴别国经验。对中国而言，第二重要的是：政府和私营经济领域10年来始终追求创新。在其他很多国家，我们并未看到这种对创新政策的坚持不懈。”
同样值得一提的是德国今年升至第9位，欧洲国家在前10名中占据8席。
除中国外，世界知识产权组织也已开始密切关注印度。虽然印度目前仅排名第60位，但新德里政府正在努力制定创新领域的新战略。
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