中国浙江高考阅读理解打败原作者：“标准答案没出来，我怎么知道我想表达什么？”

6月7日，中国浙江语文科高考结束，不知道其他考生如何，但浙江考生似乎过得并不怎么好。许多浙江考生表示，今年的语文阅读题《一种美味》太难，许多人笑称，“高中三年，竟然输给了一条草鱼”。
那么，究竟是怎样的一条鱼呢？且听我为你细细分解
据说，今年浙江高考阅读理解用了巩高峰的《一种美味》这篇文章，文章的结尾写道从锅里跳出来的鱼眼中发出诡异的光，而题目也问到了这诡异的光是指什么。
懵逼的考生们在事后人肉了作者，并“攻占”了他的微博。数以万计的网友纷纷发私信或在其微博下评论，追问这“诡异的光”到底是什么鬼。他们调侃称，这么多年的高考，终于抓到一个活的作者，一定要看看答案和出卷人的差别在哪里。
而一夜之间就火了的原作者表示哭笑不得，并发了一篇名为《转发那么多锦鲤却败给一条草鱼，我把29万浙江高考生逼疯了……》的文章，针对这个事做了简单的回应。
巩高峰表示，对于这道题他也解释不了，当时就是有点说不出来的难受，哪会想到他随便一说的话，竟被当成了考题。还自嘲称“我是真做不出来，我估计我做出来还没有他们做得好，现在标准答案没出来，我怎么知道自己想要表达什么啊，我又哪里知道结尾有什么意义。”
网友直呼“心疼浙江考生”，“这就是俗话说的有些作者看了高考卷才知道自己写的文章是什么意思……”
对此，网友纷纷调侃称这些高考生错过了早高峰，躲过了晚高峰，没想到坐在考场上，竟碰上了巩高峰~
自古以来，语文的“阅读理解”与英语的“完形填空”都被众多考生并称为“史上最惨无人道”的大题，其中“阅读理解”比“完形填空”更甚，因为“在做题时，你要分析的，其实并不是作者想要表达什么，你需要猜的是出题老师理解这篇文章的思路是什么。”
然而“一千个人有一千个哈姆雷特”，别人的思路，又岂是这么好理解的？
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