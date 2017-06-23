朝鲜外务省开官网加强外宣

【韩联社首尔6月22日电】朝中社22日报道了朝鲜外务省开设官方网站的消息。通过网站可确认朝鲜外务省有11个局和3个研究所。11个局按照地区和职能设置。其中，按照地区设有6个局，分别是负责中国和日本事务的亚洲一局、负责其他亚洲国家事务的亚洲二局、负责俄罗斯和前苏联国家事务的欧洲一局、负责其他欧洲国家事务的欧洲二局，被外界熟知的崔善熙担任局长的北美局，以及非洲·阿拉伯·拉丁美洲。
按照职能设有5个局，分别为报道局、领事局、条约法规局、礼仪局、国际机构局。朝鲜外务省旗下有3个研究所，分别为裁军和平研究所、美国研究所、日本研究所，可见朝鲜十分重视与美国、日本的关系。另外，接受外务省支援的团体共有6个。
朝鲜外务省官网有朝文和英文版，有消息、文献、官方立场、外交活动、图片视频等栏目。消息栏里主要是朝中社的新闻报道，官方立场栏里是外务省发布的各种内容，也是以朝中社报道的形式发布的。文献栏里有金正恩新年贺词、劳动党第七次全国代表大会上的报告。外交活动和照片视频里都是朝鲜媒体报道的内容。分析认为，朝鲜外务省开设官网是为加强朝鲜外交政策的对外宣传。
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